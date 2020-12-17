Всього у футболіста 8 визнаних ним дітей, ще кілька людей вважають його своїм біологічним батьком.

Аргентинський суд постановив зберегти тіло легендарного футболіста Дієго Марадони, тому що його генетичний матеріал може стати в нагоді в справі про встановлення батьківства.

Читайте такожНа Закарпатті в ДТП загинув капітан українського футбольного клубуПро це йдеться у сюжеті ТСН.

Таке рішення прийняли за позовом 25 - річної дівчини, яка стверджує, що Марадона - її батько.

Всього у футболіста 8 визнаних ним дітей, ще кілька людей вважають його своїм біологічним батьком.

Після смерті спортсмена якраз почався процес розділу його спадщини. І претендують на нього не тільки визнані діти і близькі родичі, а й ті люди, які проголосили себе його дітьми.

Смерть Дієго Марадони: головне

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН