Аргентинський суд постановив зберегти тіло легендарного футболіста Дієго Марадони, тому що його генетичний матеріал може стати в нагоді в справі про встановлення батьківства.
Читайте такожНа Закарпатті в ДТП загинув капітан українського футбольного клубуПро це йдеться у сюжеті ТСН.
Таке рішення прийняли за позовом 25 - річної дівчини, яка стверджує, що Марадона - її батько.
Всього у футболіста 8 визнаних ним дітей, ще кілька людей вважають його своїм біологічним батьком.
Після смерті спортсмена якраз почався процес розділу його спадщини. І претендують на нього не тільки визнані діти і близькі родичі, а й ті люди, які проголосили себе його дітьми.
Смерть Дієго Марадони: головне
- На початку листопада Марадона переніс операцію на головному мозку. Йому видалили субдуральну гематому. 11 листопада він був виписаний з лікарні.
- Дієго Марадона пішов з життя 25 листопада. Йому було 60 років.
- Стали відомі останні слова і деталі смерті Марадони.
- Адвокат Марадони зажадав розслідувати обставини смерті легендарного аргентинця.
- Церемонія прощання з Марадоною пройшла в президентському палаці в Буенос-Айресі.
- Похорон легенди футболу відбулися 26 листопада.
- В результаті розтину була встановлена точна причина смерті Марадони.
- Особистого лікаря Марадони звинуватили в ненавмисному вбивстві.
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