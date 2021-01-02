Аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно призначений новим головним тренером французького "Парі Сен-Жермен".
Про це повідомив офіційний сайт ПСЖ.
Контракт розрахований до 30 червня 2022 року, при цьому в ньому передбачена опція продовження ще на сезон.
"Дуже щасливий. Для мене велика честь стати новим тренером ПСЖ. Цей клуб завжди займав в моєму серці особливе місце. З нетерпінням чекаю можливості попрацювати з деякими з найталановитіших футболістів світу. У цієї команди фантастичний потенціал", - сказав Почеттіно.
Відзначимо, що аргентинець виступав за ПСЖ, коли був гравцем, з 2001 по 2003 роки.
Раніше з ПСЖ був звільнений німець Томас Тухель, який минулого сезону вивів парижан у фінал Ліги чемпіонів.
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Маурісіо Почеттіно: тренерська кар'єра
- Раніше Почеттіно тренував "Еспаньол" (2009-2012), "Саутгемптон" (2013-2014) і "Тоттенхем" (2014-2019).
- "Тоттенхем" під керівництвом Почеттіно займав друге і двічі третє місце в АПЛ, а також вперше у своїй історії дійшов до фіналу Ліги чемпіонів в 2019 році, поступившись там "Ліверпулю".
- Без роботи 48-річний аргентинець перебував з 19 листопада 2019 року, коли був звільнений з "Тоттенхема" після низки невдалих результатів.
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