Майкон з команди "Аль-Наср" відзначився незвичайним автоголом.

Курйозний гол був забитий в матчі 10-го туру чемпіонату Саудівської Аравії між командами "Аль-Наср" і "Дамак" (2:2).

У власні ворота м'яч відправив бразильський захисник "Аль-Насра" Майкон.

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Бразилець, схоже, намагався відпасувати головою на свого голкіпера, стоячи спиною до воріт. Однак у підсумку Майкон перекинув воротаря, який вийшов з воріт, і направив м'яч у сітку.

Відео моменту опублікував Instagram 433. "Найкращий автогол 2020 року", - зазначили автори поста.

Вболівальники в коментарях висловили думку, що автогол став наслідком помилки воротаря.

"Взагалі-то воротар міг виручити", "Помилка воротаря", "А що робив воротар? Він міг би спокійно зловити м'яч", - пишуть підписники.

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Автор: Антон Дудар