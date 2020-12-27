Курйозний гол був забитий в матчі 10-го туру чемпіонату Саудівської Аравії між командами "Аль-Наср" і "Дамак" (2:2).
У власні ворота м'яч відправив бразильський захисник "Аль-Насра" Майкон.
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Бразилець, схоже, намагався відпасувати головою на свого голкіпера, стоячи спиною до воріт. Однак у підсумку Майкон перекинув воротаря, який вийшов з воріт, і направив м'яч у сітку.
Відео моменту опублікував Instagram 433. "Найкращий автогол 2020 року", - зазначили автори поста.
Вболівальники в коментарях висловили думку, що автогол став наслідком помилки воротаря.
"Взагалі-то воротар міг виручити", "Помилка воротаря", "А що робив воротар? Він міг би спокійно зловити м'яч", - пишуть підписники.
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