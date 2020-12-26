Ліонель Мессі виділив тренерів, з якими перемагав у Лізі чемпіонів.

Зірковий нападник "Барселони" Ліонель Мессі назвав двох найкращих тренерів, під керівництвом яких йому доводилося грати.

Про це він сказав в інтерв'ю La Sexta, передає Marca.

Аргентинець виділив Пепа Гвардіолу і Луїса Енріке.

"У Пепа є щось особливе, він змушує вас дивитися на речі по-іншому: як він готується до матчів, як потрібно захищатися, як атакувати... Він точно скаже вам, якою буде гра, як вам потрібно атакувати, щоб перемогти.

Мені пощастило, що я провів багато часу з Гвардіолою і Луїсом Енріке - двома найкращими. Вони багато чому навчили мене у футболі, у тому числі тактичній мудрості", - сказав Мессі.

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Під керівництвом Гвардіоли Мессі виступав з 2008 по 2012 роки, а Луїс Енріке тренував аргентинця з 2014 по 2017-й. З цими наставниками Мессі загалом три рази виграв Лігу чемпіонів зі своїх чотирьох.

Відзначимо, що в "Барселоні" Мессі також грав під керівництвом Франка Райкарда, Тіто Віланови, Херардо Мартіно, Ернесто Вальверде, Кіке Сетьєна, а зараз працює з Рональдом Куманом.

У збірній Аргентини у нього було дев'ять наставників: Хосе Пекерман, Альфіо Басіле, Дієго Марадона, Серхіо Батіста, Алехандро Сабелья, Херардо Мартіно, Едгардо Бауса, Хорхе Сампаолі і нинішній тренер команди Ліонель Скалоні.

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Автор: Антон Дудар