Златан видав серйозний аванс своєму одноклубнику / фото REUTERS

Нападник італійського "Мілану" Златан Ібрагімович вважає свого одноклубника Джанлуїджі Доннарумму найсильнішим воротарем світу. 

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За словами Ібрагімовича, ненормально, що Доннарума ніколи не виступав у рамках турніру Ліги чемпіонів.

"Він найкращий голкіпер світу. Але я не кажу йому про це. Донннарумма повинен залишатися голодним. Це ненормально, що він ніколи не грав в Лізі чемпіонів", - сказав легенда шведського футболу.

Джанлуїджі Донннарумма дебютував за "Мілан" у 2015 році, коли йому було 16. З того часу провів за італійський клуб 226 матчів, з них 80 "на нуль".

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Орієнтована трансферна вартість 21-річного Доннарумми складає 60 млн євро, він є найдорожчии футболістом Італії і 5-м у рейтингу найдорожчих голкіперів світу.

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Автор: Budrin Artem