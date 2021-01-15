Культовий форвард достойно оцінив свого партнера по команді.

Нападник італійського "Мілану" Златан Ібрагімович вважає свого одноклубника Джанлуїджі Доннарумму найсильнішим воротарем світу.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За словами Ібрагімовича, ненормально, що Доннарума ніколи не виступав у рамках турніру Ліги чемпіонів.

"Він найкращий голкіпер світу. Але я не кажу йому про це. Донннарумма повинен залишатися голодним. Це ненормально, що він ніколи не грав в Лізі чемпіонів", - сказав легенда шведського футболу.

Джанлуїджі Донннарумма дебютував за "Мілан" у 2015 році, коли йому було 16. З того часу провів за італійський клуб 226 матчів, з них 80 "на нуль".

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Орієнтована трансферна вартість 21-річного Доннарумми складає 60 млн євро, він є найдорожчии футболістом Італії і 5-м у рейтингу найдорожчих голкіперів світу.

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Автор: Budrin Artem