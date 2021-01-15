Нападник італійського "Мілану" Златан Ібрагімович вважає свого одноклубника Джанлуїджі Доннарумму найсильнішим воротарем світу.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
За словами Ібрагімовича, ненормально, що Доннарума ніколи не виступав у рамках турніру Ліги чемпіонів.
"Він найкращий голкіпер світу. Але я не кажу йому про це. Донннарумма повинен залишатися голодним. Це ненормально, що він ніколи не грав в Лізі чемпіонів", - сказав легенда шведського футболу.
Джанлуїджі Донннарумма дебютував за "Мілан" у 2015 році, коли йому було 16. З того часу провів за італійський клуб 226 матчів, з них 80 "на нуль".
Читайте такожВоротар забив Мілану гол, але це не врятувало його команду від поразки (відео)
Орієнтована трансферна вартість 21-річного Доннарумми складає 60 млн євро, він є найдорожчии футболістом Італії і 5-м у рейтингу найдорожчих голкіперів світу.
Читайте також:
- Футболіст Мілана забив найшвидший гол в історії чемпіонату Італії (відео)
- Зірка світового футболу Ібрагімович обрав найкращий гол у своїй кар'єрі (відео)
- Ювентус перервав вражаючу безпрограшну серію Мілана в чемпіонаті Італії (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram