Український нападник продовжить кар'єру в іншій команді.

Екс-форвард збірної України та київського "Динамо" Артем Мілевський провів останній матч у складі "Динамо-Брест" і відзначився голом.

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На 67-й хвилині поєдинку останнього туру чемпіонату Білорусі проти "Німана" нападник забив гол ударом головою. Команда українця в підсумку перемогла з рахунком 3:1.

Після закінчення поєдинку в ефірі телеканалу "Білорусь 5" Мілевський повідомив, що це був його останній матч за брестський клуб. При цьому свої подальші плани він не уточнив.

"Динамо-Брест" завершило сезон на четвертому місці в турнірній таблиці та не змогло захистити титул.

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Мілевський покинув київське "Динамо" у вересні 2013 року. Після цього він виступав за "Газіантепспор", "Хайдук", "Спліт", "Конкордію", "Тосно", "Кішварду" і брестське "Динамо".

У складі "Динамо-Брест" Мілевський став чемпіоном Білорусі у 2019 році, володарем Кубка Білорусі-2018 і тричі - Суперкубка Білорусі.

У сезоні, що минає, на рахунку 35-річного форварда 6 голів і 5 результативних передач за брестське "Динамо" в 35 матчах у всіх турнірах.

Раніше агент Мілевського підтвердив, що форвард може повернутися в УПЛ.

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Автор: Данило Слесь