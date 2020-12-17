Внаслідок ДТП в Іршавському районі Закарпатської області загинув капітан чемпіонів Закарпаття, футбольного клубу "Бужора" Мирослав Мудра.
Трагедія сталася вночі.
Про це повідомляє pmg.ua з посиланням на слова родички загиблого Олени Мудри.
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На своїй сторінці у соцмережі вона повідомила, що молодий водій, який нещодавно повернувся з армії, перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння та скоїв наїзд на трьох пішоходів. Один з них помер на місці події.
Водій був затриманий за статтею 208 Кримінального кодексу України.
Зазначимо, що 12 листопада Мудрі виповнилося 30 років. У нього залишилася дочка, якій ще немає року.
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