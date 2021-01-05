Мохамед Кадірі провів у цьому сезоні 13 матчів за Арсенал / фото arsenaltula.ru
Тульський "Арсенал" достроково перервав оренду ганського півзахисника "Динамо" Київ Мохаммеда Кадірі.
Про це повідомляє "Спорт-Експрес".
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Спочатку оренда була розрахована до кінця сезону. Однак російський клуб використав опцію в угоді, яка дозволяла перервати оренду взимку.
24-річний Кадірі в цьому сезоні провів за "Арсенал" 13 матчів і забив 2 голи.
Контракт Кадірі з "Динамо" розрахований до літа 2024 року.
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