Мохаммед Кадірі повернеться в київський клуб.

Тульський "Арсенал" достроково перервав оренду ганського півзахисника "Динамо" Київ Мохаммеда Кадірі.

Про це повідомляє "Спорт-Експрес".

Читайте такожГоловні моменти і найкращі голи: Динамо підвело підсумки року (відео)

Спочатку оренда була розрахована до кінця сезону. Однак російський клуб використав опцію в угоді, яка дозволяла перервати оренду взимку.

24-річний Кадірі в цьому сезоні провів за "Арсенал" 13 матчів і забив 2 голи.

Контракт Кадірі з "Динамо" розрахований до літа 2024 року.

"Динамо" Київ: трансферні новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар