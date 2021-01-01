Привітання від футболістів збірної / УАФ
Збірна України з футболу привітала вболівальників з Новим роком.
Відеопривітання опубліковано на офіційному YouTube-каналі УАФ.
Фанатів вітали Андрій Пятов, Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, Роман Яремчук та інші.
"Друзі, ось і минає 2020 рік. Нехай 2021-й принесе більше святкових днів, позитивних емоцій і негативних тестів, повних стадіонів і божевільної підтримки. Здоров'я всім нам і вам. Більше посмішок, більше приводів для радості, більше приводів для гордості і менше проблем. Успіхів збірній у 2021 році, особливо на Євро-2020", - сказали футболісти.
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