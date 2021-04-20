Олександр Поворознюк / фото dinamo.kiev.uaПрезидент футбольного клубу "Інгулець" Олександр Поворознюк ледь не став жертвою вибуху гранати.Про це повідомляє "ЗМІ нашої громади" смт Петрове на своїй сторінці Facebook.У кімнаті, де перебував президент ФК "Інгульця" зі смт Петрове вибухнула граната. З футбольним функціонером було ще двоє людей. Інформація про стан постраждалих поки що невідома."Не знаю, чи замах це, але бомба вибухнула в кімнаті, де ми були втрьох", - дав коментар 50-річний президент "Трибуні".Вас також можуть зацікавити новини:"Він поводиться агресивно": президент Колоса прокоментував скандал з Селезньовим (відео)"Не за горами той час": Ярославський пообіцяв відродити бренд Металіст за місяцьОлімпіку заборонили грати на стадіоні Динамо після скандалу з президентом клубу

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Автор: Артем Будрін