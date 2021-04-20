У кімнаті, де перебував епатажний президент клубу УПЛ, вибухнула граната

В приміщенні було троє осіб.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Артем Будрін

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