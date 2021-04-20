Олександр Поворознюк / фото dinamo.kiev.ua
Президент футбольного клубу "Інгулець" Олександр Поворознюк ледь не став жертвою вибуху гранати.
Про це повідомляє "ЗМІ нашої громади" смт Петрове на своїй сторінці Facebook.
У кімнаті, де перебував президент ФК "Інгульця" зі смт Петрове вибухнула граната. З футбольним функціонером було ще двоє людей. Інформація про стан постраждалих поки що невідома.
"Не знаю, чи замах це, але бомба вибухнула в кімнаті, де ми були втрьох", - дав коментар 50-річний президент "Трибуні".
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