Англійський топ-клуб готовий продати Олександра Зінченка тільки за однієї умови.

"Манчестер Сіті" не хоче розлучатися з футболістом збірної України Олександром Зінченком у зимове міжсезоння.

Про це повідомляє The Athletic.

Джерело зазначає, що у зв'язку з напруженим графіком матчів головний тренер "городян" Пеп Гвардіола потребує гравців для ротації, а тому клуб хоче зберегти Зінченка як мінімум до закінчення сезону.

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Продати українця в зимове міжсезоння в "Сіті" готові тільки в разі вигідної пропозиції.

Раніше повідомлялося про те, що до Зінченка є інтерес з боку "Вулверхемптона", "Ювентуса", "Наполі" І ще кількох клубів.

Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"

Зінченко перейшов у "Манчестер Сіті" в 2016 році, проте спершу був відданий в оренду в ПСВ, а в складі "городян" дебютував у жовтні 2017 року.

Влітку 2018 року Зінченко намагався купити "Вулверхемптон". "Ман Сіті" був готовий прийняти пропозицію "вовків", проте українець відмовився від трансферу.

У складі "Сіті" Зінченко провів 74 матчі і забив 2 голи. Він двічі став чемпіоном АПЛ, три рази виграв Кубок Англійської Ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.

У лютому 2019 року вболівальники "Ман Сіті" визнали українця найкращим гравцем команди за підсумками місяця.

У поточному сезоні на рахунку українця 1 гол і 1 асист в шести матчах за "Сіті" у всіх турнірах.

Контракт українського футболіста з "городянами" діє до 2024 року.

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Автор: Антон Дудар