В 11-му турі Української Прем'єр-ліги відбувся матч між "Олександрією" і "Рухом".
Команди не змогли визначити переможця - 0:0.
Більшу частину другого тайму господарі грали в меншості - дві жовті картки на 58-й і 59-й хвилинах отримав Валерій Бондаренко.
"Олександрія" набрала 15 очок і займає шосте місце в турнірній таблиці. "Рух" залишається останнім з 6 пунктами.
"Олександрія" - "Рух" - 0:0
"Олександрія": Паньків, Пашаєв, Бабогло, Бондаренко, Вантух, Гречишкін, Банада, Лучкевич (Шастал, 90), Ковалець, Третьяков (Задерака, 66), Безбородько (Сітало, 56)
"Рух": Бандура, Гагун, Білий, Парамонов, Мисик, Мартинюк (Копина, 77), Федорчук, Климчук, Русин, Бойчук, Кондраков (Кухаревич, 46)
Попередження: Бондаренко, Задерака, Пашаєв - Мартинюк, Парамонов, Мисик, Кухаревич, Федорчук
Вилучення: Бондаренко, 59
Українська Прем'єр-ліга: 11-й тур
- 11-й тур УПЛ проходить з 27 по 29 листопада: де дивитися матчі по ТБ.
- У центральному матчі турі 28 листопада "Динамо" прийматиме "Ворсклу".
- Перед початком туру лідирує в таблиці "Динамо", яке випереджає "Шахтар" на 3 очки.
- У стартовому матчі туру "Маріуполь" обіграв "Львів".
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