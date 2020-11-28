Олександрійці втратили можливість увійти у топ-5 турнірної таблиці.

В 11-му турі Української Прем'єр-ліги відбувся матч між "Олександрією" і "Рухом".

Команди не змогли визначити переможця - 0:0.

Більшу частину другого тайму господарі грали в меншості - дві жовті картки на 58-й і 59-й хвилинах отримав Валерій Бондаренко.

"Олександрія" набрала 15 очок і займає шосте місце в турнірній таблиці. "Рух" залишається останнім з 6 пунктами.

"Олександрія" - "Рух" - 0:0

"Олександрія": Паньків, Пашаєв, Бабогло, Бондаренко, Вантух, Гречишкін, Банада, Лучкевич (Шастал, 90), Ковалець, Третьяков (Задерака, 66), Безбородько (Сітало, 56)

"Рух": Бандура, Гагун, Білий, Парамонов, Мисик, Мартинюк (Копина, 77), Федорчук, Климчук, Русин, Бойчук, Кондраков (Кухаревич, 46)

Попередження: Бондаренко, Задерака, Пашаєв - Мартинюк, Парамонов, Мисик, Кухаревич, Федорчук

Вилучення: Бондаренко, 59

Українська Прем'єр-ліга: 11-й тур

11-й тур УПЛ проходить з 27 по 29 листопада: де дивитися матчі по ТБ.

У центральному матчі турі 28 листопада "Динамо" прийматиме "Ворсклу".

Перед початком туру лідирує в таблиці "Динамо", яке випереджає "Шахтар" на 3 очки.

У стартовому матчі туру "Маріуполь" обіграв "Львів".

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Автор: Данило Слесь