Вболівальники "Оболоні" не стали протестувати проти трансферу Олексія Лобова.

Ультрас київської "Оболоні" не стали перешкоджати переходу в команду півзахисника Олексія Лобова, який раніше виступав у чемпіонаті так званої "ЛНР".

Свою позицію вболівальники озвучили на своїй сторінці в Facebook.

Ультрас підкреслили, що негативно ставляться до того факту, що Лобов виступав за "кілька досить сумнівних команд з чемпіонату однієї з "республік" на сході України".

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При цьому вони з розумінням поставилися до ситуації, в якій опинився футболіст:

"Ми зустрічалися з Олексієм, зустрічалися з Пал Саничем Яковенком (тренером "Оболоні", - Прим.). Багато спілкувалися. Про погляди, про сімейні обставини. Тренер переконував нас, що цей гравець потрібен команді.

Лобов виявився нормальним хлопцем, а єдине, в чому його можна звинуватити - це те, що народившись під Алчевськом і займаючись футболом в місцевій ДЮСШ, він в 17 років не зміг відразу виїхати з окупації. Залишився, грав якийсь час у футбол, при першій нагоді виїхав і почав професійну кар'єру в Краматорську".

Вболівальники також нагадали, що Лобов вже грав за студентську збірну України, через що "вже має проблеми "там", а також виступав за "Колос" і грав в оренді в Краматорську.

"Підсумовуючи. Цей гравець потрібен клубу, а він сам дуже хоче грати за "Оболонь". Ми, не схвалюючи таке ігрове минуле Лобова, тим не менш не будемо чинити опір цьому переходу і бажаємо йому грою довести все сказане на тих зустрічах", - підкреслили ультрас.

Варто відзначити, що Лобов разом з фанатами відвідав головний військовий клінічний госпіталь у Києві.

Олексій Лобов: скандальний трансфер

У серпні минулого року Лобов підписав контракт з житомирським "Поліссям", але незабаром був відрахований з команди через протести ультрас. Вболівальники з'ясували, що в період з 2014 по 2016 роки футболіст виступав на окупованій території за "Гірник" Ровеньки, "Шахтар" Красний Луч, "Далевец" Луганськ і ЦСКА.

Пізніше Лобов пояснив, що у нього не було можливості покинути окуповану територію, а також заявив, що ніколи не підтримував так звані "ДНР" і "ЛНР".

6 січня 23-річний Лобов підписав контракт з "Оболонню".

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Автор: Антон Дудар