Луганський клуб після спірного вилучення програв "Олімпіку", який взяв важливі очки в боротьбі за виживання.

У перенесеному матчі 10-го туру УПЛ "Олімпік" та "Зоря" зустрічалися в Чернігові. Матч завершився перемогою донецького клубу.

"Зоря" забила на 23-й хвилині, проте гол Артема Громова був скасований після відеоповтору через офсайд.

На 33-й хвилині досить спірно з поля був вилучений воротар "Зорі" Нікола Василь. Голкіпер за межами штрафного спершу зіграв у м'яч, але потім жорстко врізався в Ібраїма Каргбо, якого забрали з поля на "швидкій". Рефері прийняв рішення після перегляду VAR. Варто відзначити, що перед цим епізодом у Каргбо був офсайд.

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Після перерви "Олімпік" втілив свою перевагу в голи. Відзначилися Руслан Бабенко та Максим Тейшейра.

У компенсований час "Зоря" відіграла один м'яч.

"Олімпік" - "Зоря" - 2:1

Голи: Бабенко, 53, Тейшейра, 71 - Сайядманеш, 90+2

"Олімпік": Кичак, Пасіч, Драме, Векляк, Лебеденко, Бабенко, Політило, Таллес, Нкенг, Тейшейра, Каргбо (Чогадзе, 36)

"Зоря": Василь, Руфаті, Іванісеня, Абу Ханна, Циганікс, Цвек (Назаріна, 56), Хомченовський (Кабаєв, 56), Кочергін (Юрченко, 81), Луньов (Шевченко, 35), Громов, Шахаб (Сайядманеш, 81)

Попередження: Каргбо, Таллес, Бабенко, Векляк - Хомченовський, Кочергін, Руфаті

Вилучення: Василь, 32

Нагадаємо, всього кілька днів тому "Зоря" та "Олімпік" грали в рамках 23-го туру УПЛ. У тій зустрічі сильнішим виявився луганський клуб.

УПЛ: положення команд

"Зоря" втратила можливість підібратися на відстань 1 очка до "Шахтаря" і включитися в боротьбу за Лігу чемпіонів. У луганчан залишилося 41 очко, вони йдуть третіми.

"Олімпік" набрав 21 очко, піднявся на 11-е місце і тепер на 3 очки випереджає "Минай", який йде в зоні вильоту.

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Автор: Антон Дудар