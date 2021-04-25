Луганський клуб дотиснув "Олімпік" і взяв три очки.

У рамках 23-го туру Української Прем'єр-Ліги "Зоря" приймала "Олімпік".

Матч завершився перемогою луганського клубу з рахунком 2:1.

Команди обмінялися голами з пенальті, а вирішальний м'яч "Зоря" забила на 71-й хвилині - Шахаб Захеді вийшов на заміну і з меж штрафного пробив точно в кут. Іранець забив свому колишньому клубу.

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"Зоря" набрала 41 очко і зміцнилася на третій позиції - луганчани тепер на 4 очки випереджають двох найближчих переслідувачів і ще мають матч у запасі.

"Олімпік", у якого 18 очок, йде передостаннім.

"Зоря" - "Олімпік" - 2:1

Голи: Юрченко, 12 (з пенальті), Шахаб, 70 - Каргбо, 54 (з пенальті)

"Зоря": Василь, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуніньо, Назаріна, Юрченко (Іванісеня, 77), Кочергін, Кабаєв (Луньов, 67), Сайядманеш (Руфаті, 90+1), Гладкий (Шахаб, 67)

"Олімпік": Кичак, Пасіч, Драме, Зотько, Лебеденко, Бабенко, Політило, Беніто (Каргбо, 46), Екра (Таллес, 46), Тейшейра, Нкенг

Попередження: Кабаєв, Фаворов - Екра

Відео голів

Українська Прем'єр-ліга: 23-й тур

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Автор: Антон Дудар