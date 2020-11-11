Владислав Ващук вважає, що гра з Польщею - можливість перевірити у справі молодих гравців.

Колишній футболіст київського "Динамо" і збірної України Владислав Ващук поділився очікуваннями від контрольного поєдинку з Польщею на виїзді.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Польща - Україна.

Експерта цитує zbirna.com.

"Звичайно, найкраще, напевно, було б зіграти два матчі. Але календар матчів збірних опрацьовувався давно і навряд чи вже була можливість скасувати гру з поляками.

З іншого боку, у тренерського штабу нашої збірної буде можливість переглянути в справі молодих гравців, перевірити їх рівень і готовність грати в головній команді країни. Тренери отримають інформацію, а футболісти хороший досвід на міжнародному рівні, в таких матчах, нехай і в товариських, вони підвищують свою майстерність. Тим більше, що збірна Польщі - серйозний суперник", - сказав Ващук.

Екс-футболіст також оцінив шанси команди Шевченка в наступних матчах Ліги націй проти Німеччини та Швейцарії:

"Мені здається, що і збірна Німеччини і збірна Швейцарії зараз показують футбол приблизного одного рівня. Обидві команди досить сильні. Але і наша команда показала, що може грати і обігравати будь-якого суперника. Найголовніше, щоб була стабільність, якої українцям поки що не завжди вистачає".

Польща - Україна: перед матчем

Зустріч Польщі та України пройде сьогодні в Хожуві за порожніх трибун. Де дивитися матч на ТБ.

Гра з Польщею стане підготовчим етапом для збірної України перед заключними матчами в групі Ліги націй 2020-2021. 14 листопада "жовто-сині" зіграють з Німеччиною в Лейпцигу, а 17 листопада в Люцерні проведуть матч проти швейцарської збірної.

Збірні України та Польщі зустрічалися між собою 8 разів - по 3 перемоги в активі кожної з команд, а ще 2 гри закінчувалися внічию.

9 листопада збірна України провела перше тренування в рамках підготовчого збору.

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Автор: Данило Слесь