"Парі Сен-Жермен" яскраво і гучно відсвяткував успіх в матчі з "Баварією" у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Емоції з роздягальні можна побачити у відеоролику з офіційної сторінки клубу в Twitter.
До святкування долучився навіть почесний президент парижан Нассер Аль-Хелаїфі.
Hey, vous savez quoi ?— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 13, 2021
ON EST EN DEMIES 🎉#𝐏𝐒𝐆𝐅𝐂𝐁 | 🏆 #UCLpic.twitter.com/338UGuvnr4
Тріумфатори танцювали та співали на столі. А герой першого матчу Кейлор Навас, який здійснив купу карколомних сейвів, потрапив під поцілунки Неймара й Паредеса.
ПСЖ не просто вибив "Баварію" з турніру, а й встановив історичне досягнення: парижани стали першим в історії клубом, який зміг зупинити у плей-офф чинного переможця Ліги чемпіонів, після поразки від нього у фіналі турніру.
Про це повідомляє Opta Sports.
Тобто трапився безпрецедентний випадок: вперше в історії чинний чемпіон поступився в плей-офф команді, яку він обіграв у фіналі роком раніше. Нагадаємо, у фінальному матчі Ліги чемпіонів 2020 року "Баварія" мінімально здолала ПСЖ завдяки голу Кінгслі Комана - 1:0.
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ПСЖ - "Баварія": підсумки матчу
- Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored.com став захисник "Баварії" Люка Ернандес (оцінка 8,1).
- "Баварія" не програє у виїзних поєдинках Ліги чемпіонів вже 18 матчів поспіль.
- Давід Алаба провів за "Баварію" свій 425-й матч. Таким чином, він повторив рекорд Франка Рібері за найбільшою кількістю поєдинків у футболці "Рекордмейстерів" серед легіонерів.
- Ерік Чупо-Мотінг забив за "Баварію" в ЛЧ два голи. Це на один більше, ніж він забив за 10 матчів у складі свого колишнього клубу - ПСЖ.
- ПСЖ у 1/2 Ліги чемпіонів зіграє з переможцем пари "Манчестер Сіті" - "Боруссія" (Дортмунд).
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