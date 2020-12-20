Автором досягнення став бразильський нападник Рафаел Леао.

Форвард "Мілана" Рафаел Леао встановив рекорд чемпіонату Італії.

Про це повідомляє Opta Paolo.

Бразильський футболіст став автором найшвидшого голу в історії Серії А.

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Це досягнення Рафаел Леао встановив у грі 13-го туру проти "Сассуоло". Для того, щоб відкрити рахунок у матчі, "Мілану" знадобилося всього 6,2 секунди.

Леао отримав розрізаючий пас від Хакана Чалханоглу, увірвався в штрафну і завдав потужного удару.

Попередній рекорд тримався з 2001 року. Його автором був екс-футболіст "П'яченци" Паоло Поджі, який забив через 8 секунд після початку матчу.

Відео опублікував YouTube-канал телеканалів "Футбол 1,2,3".

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Автор: Антон Дудар