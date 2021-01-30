В останніх чотирьох зустрічах "вершкові" програли тричі.

Мадридський "Реал" в рамках 21-го туру чемпіонату Іспанії програв на своєму полі "Леванте".

На 9-й хвилині центральний захисник мадридців Мілітао Едер сфолив та отримав червону картку. Проте навіть в меншості підопічні Зідана відкрили першими рахунок в матчі. Асенсіо після пасу Крооса відправив м'яча у ворота "Леванте".

Втім, гості здобули вольову перемогу. На 32-й хвилині Моралес відновив паритет. А на 78-й хвилині Рохер забив переможний гол та забезпечив три очки в скарбничку.

Чемпіонат Іспанії. 21-й тур.

"Реал" - "Леванте" 1:2

Голи: Марко Асенсіо 13 - Хосе Моралес 32, Рохер Марті 78

"Реал": Тібо Куртуа, Едер Мілітао, Рафаель Варан, Тоні Кроос, Карім Бензема (Маріано 82), Еден Азар (Вінісіус Жуніор 60), Каземіро, Альваро Одріосола, Лука Модріч, Ферлан Менді, Марко Асенсіо (Серхіо Аррібас 82)

"Леванте": Айтор Фернандес, Неманья Радоя, Оскар Дуарте, Серхіо Леон (Еніс Барді 60), Хосе Моралес (Дані Гомес 76), Мікаель Мальса (Рубен Рочіна 60), Серхіо Постіго, Карлос Клерк, Хорхе Мірамон, Гонсало Мелеро, Рохер Марті (Рубен Везу 83)

Попередження: Каземіро 90 - Мікаель Мальса 50, Гонсало Мелеро 72

Вилучення: Едер Мілітао 9

Нереалізований пенальті: Рохер Марті 64 (сейв воротаря).

Таким чином, мадридський "Атлетіко" закріплюється ще більш комфортно на першому місці.

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Чемпіонат Іспанії: положення команд

"Атлетіко" лідирує в таблиці. У них 47 очків та два матчі в запасі.

"Реал" займає другу сходинку. У "вершкових" 40 залікових пунктів.

"Севілья" обіймає третю позицію з 39-ма очками в активі.

"Барселона" має 37 очків і якщо виграє матч в запасі, то поверне собі третю позицію.

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Автор: Будрін Артем