"Вершкові" суттєво ускладнили своє положення в боротьбі за золоті медалі.

Мадридський "Реал" в рамках 25-го туру чемпіонату Іспанії на своєму полі не зміг обіграти "Реал Сосьєдад".

Команди завершили поєдинок з рахунком 1:1. Обидва м'ячі глядачі побачили у другому таймі.

На 55-й хвилині вінгер гостей Порту розстріляв ворота Тібо Куртуа. А на 89-й хвилині Вінісіус Жуніор врятував чинних чемпіонів Іспанії від поразки.

Чемпіонат Іспанії. 25-й тур.

"Реал" - "Реал Сосьєдад" 1:1

Голи: Порту, 55 - Вінісіус, 89

"Реал": Куртуа, Варан, Начо, Маріано (Уго Дуро, 61), Кроос, Каземіро, Васкес, Модріч (Вальверде, 76), Іско (Вінісіус, 61), Менді, Асенсіо (Родріго, 61)

"Реал Сосьєдад": Реміро, Португес (Барренечеа, 72), Ісак (Фернандес, 82), Монреаль, Сільва (Муньос, 85), Еспіноса (Санья, 82), Ле Норман, Оярсабаль, Гевара, Субельдія, Субіменді

Таким чином, мадридський "Атлетіко" закріплюється ще більш комфортно на першому місці.

Читайте такожНе забив у порожні ворота: футболіст з колишньої команди Реброва допустив неймовірний промах (відео)

Чемпіонат Іспанії: положення команд

"Атлетіко" лідирує в таблиці. У них 58 очок та один матч в запасі.

"Барселона" і "Реал" ділять другу сходинку. В обох по 53 залікові пункти.

"Севілья" обіймає четверту позицію з 48-ма очками в активі.

"Реал Сосьєдад" має 42 очки та займає п'яте місце.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем