Це рішення легенда "Динамо" прийняв ще в лютому цього року.

Український фахівець Сергій Ребров пішов у відставку з посади головного тренера "Ференцвароша".

Про це повідомляє Origo.

Президент "Ференцвароша" Габор Кубатов розповів, що Ребров подав у відставку ще 10 лютого, але його переконали допрацювати сезон.

"Сергій Ребров прийняв рішення залишити "Ференцварош" і подав у відставку ще 10 лютого. Він попросив передати через свого агента, що хоче піти в кінці сезону і нам потрібно шукати нового тренера. Це стало несподіванкою. Я навіть не міг подумати, що між клубом і головним тренером є якісь непорозуміння, через що він захоче піти", - поділився новиною Кубатов.

"Як відповідальний президент, я відразу зрозумів, що потрібно шукати нового тренера, щоб напередодні кваліфікації Ліги чемпіонів футболісти знали, хто буде керувати командою. Звичайно, ми провели аналіз ринку тренерів і вже знайшли потрібних кандидатів, які зможуть замінити Реброва", - додав власник клубу.

Нагадаємо, у цьому сезоні Ребров привів "Ференцварош" до чемпіонського титулу і вивів у груповий етап Ліги чемпіонів. У сезоні 2020-2021 "Ференцварош" встановив рекорд чемпіонату Угорщини за набраними очками (78) і пропущеними голами (22) у форматі з 12 командами й 33 турами.

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Сергій Ребров: досягнення в "Ференцвароші"

Ребров виграв з "Ференцварошем" три національні чемпіонати з трьох.

У сезоні 2020-2021 український фахівець вперше за 25 років вивів "Ференцварош" в груповий етап Ліги чемпіонів.

У 2020 році Ребров був визнаний в угорському клубі тренером десятиліття.

Ребров визнаний найкращим футбольним тренером сезону 2020-2021 в Угорщині.

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Автор: Артем Будрін