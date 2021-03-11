Перший раунд двоматчевого протистояння пройде в столиці Італії.

Донецький "Шахтар" продовжує свій виступ на євроарені дуеллю з італійською "Ромою". У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи "гірники" зіграють у Римі на "Стадіо Олімпіко".

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Рома - Шахтар.

Рома - Шахтар: де дивитися матч

Початок зустрічі - о 22.00.

"Шахтар"

"Шахтар" зараз перебуває не в найкращому гуморі. Команда Луїша Каштру поступилася на останніх секундах "Зорі" в УПЛ, а потім вилетіла з Кубку України від "Агробізнесу". І лише в минулому турі змогла виграти в донецькому дербі в "Олімпіка".

В 1/16 фіналу "Шахтар" пройшов тель-авівський "Маккабі" (2:0 і 1:0).

Команда не в найкращому тонусі, вірогідно, через травму свого ключового гравця - Тараса Степаненко.

Проте "Шахтар" був і залишається досвідченим єврокубковим бійцем. "Гірники" у 2009 році перемагали в цьому змаганні. А в сезоні 2015/16 й 2019/20 доходили аж до стадії півфіналу Ліги Європи.

Рома - Шахтар: прогноз букмекерів

"Рома"

Італійський клуб в 1/16 фіналу Ліги Європи вибив з боротьби португальську "Брагу" (2:0 і 3:1).

Читайте такожШвидкі "вовки" і мобільна "жовта субмарина": хто став суперником українських клубів в Лізі Європи"Рома" нещодавно вже традиційно для себе програла поєдинок команді з топ-5 чемпіонату. "Мілан" здолав підопічних Фонсеки 2:1. Проте останні два матчі римляни комфортно виграли. Постраждали від них "Фіорентина" й "Дженоа".

В цьому сезоні на своєму полі "Рома" програвала лише два рази. В січні цього року аутсайдер "Спеція" обіграла сенсаційно 0:3 римлян на їхньому полі. А друга поразка трапилася у вищезгаданому двобої з "Міланом".

"Рома" перебуває в зоні Ліги чемпіонів та займає поки що 4-е місце в Серії А.

Історія протистоянь

"Шахтар" і "Рома" раніше тричі перетиналися в рамках Ліги чемпіонів. На груповому етапі ЛЧ 2006-2007 вони обмінялися домашніми перемогами (0:4 і 1:0 для "Шахтаря"), у 2011 році "гірники" пройшли римлян в 1/8 фіналу (3:2, 3:0), а у 2018-му на цій же стадії сильнішою була вже "Рома", яка програла в гостях 1:2, але виграла вдома 1:0.

Слова перед матчем

Луїш Каштру, головний тренер "Шахтаря":

"Це будуть два важких матчі, але у нас є всі надії пройти далі. Паулу Фонсека знає характер гравців "Шахтаря". Перевага це чи ні? Подивимося. В наші дні не потрібно працювати в клубах, з якими ми зустрічаємося, щоб добре їх знати. Фонсека залишив мені фантастичну команду".

Пауло Фонсека, наставник "Роми":

"Я добре знаю "Шахтар" і гравців - вони чудова команда. Приємно повернутися туди, де я був дуже щасливий три роки, які я ніколи не забуду. Сьогодні "Шахтар" - суперник, але мені буде приємно побачити стільки людей, з якими я познайомився".

Хто не зіграє?

У лазареті в "гірників" знаходяться лідер команди Тарас Степаненко, а також Хочолава Давід, Сіпріану та Фернанду. Під питанням знаходиться участь у матчі капітана "Роми" Едіна Джеко. "Вовкам" також не допоможуть травмовані Дзаньоло й Фасіо. В лазареті продовжує лікування ключовий гравець опорної зони Жордан Верету.

Орієнтовні склади

"Шахтар": Трубін, Додо, Кривцов, Матвієнко, Вітао, Маркос Антоніо, Марлос, Патрік, Тайсон, Соломон, Мораєс

"Рома": Лопес, Смоллінг, Манчіні, Крістанте, Спінаццола, Карсдорп, Мхітарян, Пеллегріні, Педро, Майораль, Ель-Шаараві

Арбітр

Головним рефері матчу призначений португальський суддя Діаш Артур.

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Автор: Будрін Артем