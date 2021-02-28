"Гірники" поступилися, пропустивши після контратаки суперника.

У центральному матчі 16-го туру УПЛ "Шахтар" у Києві приймав "Зорю". Долю матчу вирішив гол, забитий у компенсований до другого тайму час.

"Гірники" могли вийти вперед вже на 6-й хвилині, але після дальнього удару Тайсона м'яч влучив у штангу. У "Зорі" супермомент був у середині тайму - Віталій Вернидуб ефектно пробивав "скорпіоном" після подачі кутового, але "гірників" врятував Анатолій Трубін.

Читайте також"У нас великі шанси на фінал Ліги Європи": лідер Шахтаря зробив амбітну заяву (відео)У кінцівці матчу "Зоря" залишилася в меншості - арбітр Катерина Монзуль після перегляду відеоповтору показала червону картку захиснику Жуніньо за фол на Жуниорі Мораєсі.

На 90-й хвилині "Шахтар" міг забити, але Ісмаїлі не реалізував свій момент. І в підсумку все обернулося для "гірників" поразкою - "Зоря" забила після контратаки. Аллахьяр Сайядманеш пробіг з м'ячем через все поле і віддав пас на Дмитра Іванисеню, який замкнув простріл.

У "Шахтаря" залишилося 33 очки, "гірники" займають друге місце в таблиці УПЛ, відстаючи на 1 пункт від "Динамо". "Зоря" набрала 29 очок і піднялася на третю позицію.

"Шахтар" - "Зоря" - 0:1

Гол: Іванисеня, 90+4

"Шахтар": Трубін, Додо, Вітао, Матвієнко, Ісмаїлі, Майкон, Тете (Соломон, 77), Марлос, Алан Патрік (Маркос Антоніо, 65), Тайсон, Мораєс

"Зоря": Василь, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуніньо, Юрченко (Циганікс, 81), Назаріна, Кочергін (Хомченовський, 13), Кабаєв (Іванісеня, 73), Гладкий (Шахаб, 72), Сайядманеш

Попередження: Алан Патрік - Назаріна

Вилучення: Жуніньо, 79

Українська Прем'єр-ліга: 16-й тур

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Автор: Антон Дудар