У центральному матчі 16-го туру УПЛ "Шахтар" у Києві приймав "Зорю". Долю матчу вирішив гол, забитий у компенсований до другого тайму час.
"Гірники" могли вийти вперед вже на 6-й хвилині, але після дальнього удару Тайсона м'яч влучив у штангу. У "Зорі" супермомент був у середині тайму - Віталій Вернидуб ефектно пробивав "скорпіоном" після подачі кутового, але "гірників" врятував Анатолій Трубін.
Читайте також"У нас великі шанси на фінал Ліги Європи": лідер Шахтаря зробив амбітну заяву (відео)У кінцівці матчу "Зоря" залишилася в меншості - арбітр Катерина Монзуль після перегляду відеоповтору показала червону картку захиснику Жуніньо за фол на Жуниорі Мораєсі.
На 90-й хвилині "Шахтар" міг забити, але Ісмаїлі не реалізував свій момент. І в підсумку все обернулося для "гірників" поразкою - "Зоря" забила після контратаки. Аллахьяр Сайядманеш пробіг з м'ячем через все поле і віддав пас на Дмитра Іванисеню, який замкнув простріл.
У "Шахтаря" залишилося 33 очки, "гірники" займають друге місце в таблиці УПЛ, відстаючи на 1 пункт від "Динамо". "Зоря" набрала 29 очок і піднялася на третю позицію.
"Шахтар" - "Зоря" - 0:1
Гол: Іванисеня, 90+4
"Шахтар": Трубін, Додо, Вітао, Матвієнко, Ісмаїлі, Майкон, Тете (Соломон, 77), Марлос, Алан Патрік (Маркос Антоніо, 65), Тайсон, Мораєс
"Зоря": Василь, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуніньо, Юрченко (Циганікс, 81), Назаріна, Кочергін (Хомченовський, 13), Кабаєв (Іванісеня, 73), Гладкий (Шахаб, 72), Сайядманеш
Попередження: Алан Патрік - Назаріна
Вилучення: Жуніньо, 79
Українська Прем'єр-ліга: 16-й тур
- 16-й тур УПЛ проходить з 26 по 28 лютого: де і коли дивитися матчі.
- У стартовому матчі 16-го туру чемпіонату України "Десна" розгромила "Інгулець".
- "Маріуполь" приймав вдома "Дніпро-1". Команди розписали мирову.
- "Ворскла" здобула першу перемогу в УПЛ з листопада 2020 року, обігравши "Олександрію".
- "Рух" виграв у "Колоса" у драматичному матчі з вилученнями і переможним голом на 96-й хвилині.
- "Минай" завдяки двом голам з пенальті зіпсував дебют новому головному тренеру "Олімпіка" Юрію Калітвінцеву.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram