Впоралися без травмованого лідера Тараса Степаненка, а замість нього капітаном був Сергій Кривцов.

Донецький "Шахтар" у домашньому матчі проти тель-авівського "Маккабі" оформив вихід до 1/8 Ліги Європи.

Господарі поля були досить активні на старті тайму, але надалі "Маккабі" повністю забрав собі ініціативу аж до перерви. Лише грандіозні сейви Анатолія Трубіна залишили "гірників" у грі. Також на 40-й хвилині протягом двох секунд м'яч двічі потрапив у штанги воріт донецького колективу. На щастя для чемпіонів України, шквал атак "Маккабі" не призвів до взяття воріт у першому таймі.

У другому таймі "Маккабі" позиційно наступав, а "Шахтар" чекав свій шанс на контратаках. Після однієї з таких вдалося заробити право на пенальті, яке холоднокровно реалізував нападник збірної України Жуніор Мораєс. Після цього чемпіон Ізраїля капітулював.

"Шахтар" - "Маккабі" Тель-Авів - 1:0 (3:0 за підсумками двох зустрічей)

Гол: Мораєс, 68 (пен.)

"Маккабі": Тененбаум, Саборит, Тібі, Ернандес, Жералдеш, Перец, Голаса (Рікан, 77), Глазер, Бен Хаїм (Герреро, 68), Пешич (Блекман, 68), Хозез (Бітон, 77).

"Шахтар": Трубін, Додо, Кривцов, Вітао (Корнієнко, 78), Матвієнко, Майкон, Алан Патрік, Марлос (Тете, 46), Соломон (Антоніо, 46), Тайсон (Коноплянка, 78), Мораєс (Фернандо, 78).

"Шахтар" - "Маккабі": підсумки матчу

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Маккабі".

"Шахтар" всьоме у своїй історії вийшов до 1/8 Ліги Європи.

Капітаном був Сергій Кривцов, оскільки Тарас Степаненко напередодні отримав пошкодження.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored став Жуніор Мораєс (оцінка - 7,6).

Жеребкування 1/8 Ліги Європи відбудеться 26 лютого.

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Автор: Будрін Артем