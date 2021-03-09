"Гірники" проведуть перший матч 1/8 фіналу в Римі.

Донецький "Шахтар" 11 березня проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти римської "Роми". Матч пройде в Римі.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Рома - Шахтар.

На думку букмекерів, чемпіон України є аутсайдером як першого матчу, так і всього двоматчевого протистояння.

На перемогу "Шахтаря" в Римі дається коефіцієнт 5,40, на нічию - 4,40, а на перемогу "Роми" - 1,61.

На те, що "гірники" зможуть пробитися до чвертьфіналу Ліги Європи, букмекери виставили коефіцієнт 2,65, тоді як на прохід "Роми" - 1,48.

Рома - Шахтар: перед матчем

"Шахтар" вперше зустрінеться зі своїм колишнім тренером Паулу Фонсекою, який переїхав до Риму після трьох років в Україні.

В 1/16 фіналу "Шахтар" пройшов тель-авівський "Маккабі" (2:0 і 1:0). "Рома" вибила з боротьби іншу колишню команду Фонсеки "Брагу" (2:0 і 3:1).

Після жеребкування у "Шахтарі" оцінили свої шанси в дуелі з "Ромою".

"Шахтар" і "Рома" раніше тричі перетиналися в рамках Ліги чемпіонів. На груповому етапі ЛЧ 2006-2007 вони обмінялися домашніми перемогами (0:4 і 1:0 для "Шахтаря"), в 2011 році "гірники" пройшли римлян в 1/8 фіналу (3:2, 3:0), а в 2018-му на цій же стадії сильнішою була вже "Рома", яка програла в гостях 1:2, але виграла вдома 1:0.

Головним арбітром матчу "Рома" - "Шахтар" буде португалець Артур Мануель Діаш.

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Автор: Антон Дудар