Екс-гравець київського "Динамо", а нині голеадор бельгійського "Гента" та національної збірної України Роман Яремчук не виключає такий сценарій, що колись він може одягти футболку принципового суперника киян - "Шахтаря".
Про це стало відомо з інтерв'ю основного форварда команди Андрія Шевченка для You-Tube-каналу BurBuzz.
- Українські експерти кажуть, що Яремчук - ідеальний нападник для "Шахтаря". Могло б коли-небудь таке статися?
– Гарне питання. Чому ні?Ніхто ж не знає, як складеться життя.
– Тобто для тебе, вихованця "Динамо", тема "Шахтаря" - не табу?
– Ні, не табу. Мене ж "Динамо", можна сказати, викинуло на вулицю. Ще й заробило на мені гроші. Я вважаю "Шахтар" топ-клубом Європи. Чому ні? Подивимося.
– А в УПЛ ти готовий повернутися?
– У мене є амбіції виграти щось в Україні, щоб довести. Але на цей момент моя кар'єра розвивається так.
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Роман Яремчук: можливий відхід з "Гента"
- Про можливий відхід Яремчука з бельгійського клубу розмови ходять давно. Він міг покинути команду ще у вересні, коли у нього стався конфлікт з екс-головним тренером команди.
У жовтні Яремчук публічно заявив, що він "не у в'язниці" і що хоче покинути "Гент". Взимку також повідомлялося, що форвард хоче перебратися в топ-чемпіонат.
За інформацією ЗМІ, "Гент" хоче виручити за Яремчука 20-25 мільйонів євро. Клуб вже отримував конкретні пропозиції щодо трансферу форварда, але відповів відмовою.
Головний тренер "Гента" взимку прояснив майбутнє Яремчука.
Форвард виступає за бельгійський клуб з 2017 року.
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