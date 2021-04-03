Роман Яремчук має амбіції виграти щось в Україні.

Екс-гравець київського "Динамо", а нині голеадор бельгійського "Гента" та національної збірної України Роман Яремчук не виключає такий сценарій, що колись він може одягти футболку принципового суперника киян - "Шахтаря".

Про це стало відомо з інтерв'ю основного форварда команди Андрія Шевченка для You-Tube-каналу BurBuzz.

- Українські експерти кажуть, що Яремчук - ідеальний нападник для "Шахтаря". Могло б коли-небудь таке статися?

– Гарне питання. Чому ні?Ніхто ж не знає, як складеться життя.

– Тобто для тебе, вихованця "Динамо", тема "Шахтаря" - не табу?

– Ні, не табу. Мене ж "Динамо", можна сказати, викинуло на вулицю. Ще й заробило на мені гроші. Я вважаю "Шахтар" топ-клубом Європи. Чому ні? Подивимося.

– А в УПЛ ти готовий повернутися?

– У мене є амбіції виграти щось в Україні, щоб довести. Але на цей момент моя кар'єра розвивається так.

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Автор: Будрін Артем