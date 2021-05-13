Екс-футболіст "Динамо" відкрив рахунок в зустрічі й допоміг "Генту" здобути три очки.

Український нападник Роман Яремчук відзначився забитим м'ячем за "Гент" у третьому раунді групового етапу чемпіонату Бельгії проти "Остенде".

Яремчук провів на полі всі 90 хвилин, відкрив рахунок на 14-й хвилині матчу, а за декілька хвилин до фінального свистка заробив від арбітра жовту картку.

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"Гент" в підсумку виграв з рахунком 2:1. Зауважимо, що ще один українець Роман Безус теж зіграв всі 90 хвилин на полі, а Ігор Пластун вийшов на завершальну десятихвилинку.

Варто зазначити, що в нинішньому сезоні Яремчук за "Гент" у всіх турнірах забив 21 гол, 19 з яких - в чемпіонаті Бельгії, а також зробив 7 гольових передач.

Команда українців займає друге місце в групі й відстає всього на один бал від лідера "Остенде" за три тури до фінішу. Боротьба за єврокубки в самому розпалі, а тому гол нашого співвітчизника неабияк може стати вирішальним при розподілі путівок до Ліги конференцій від Бельгії.

Роман Яремчук: можливий відхід з "Гента"

Яремчук хотів покинути "Гент" ще перед стартом цього сезону, а у жовтні заявив, що "він не у в'язниці" і хоче покинути команду.

Однак взимку "Гент" не став відпускати Яремчука. За інформацією ЗМІ, клуб вже отримував конкретні пропозиції щодо трансферу форварда, але відповів відмовою, оскільки хоче виручити не менше 20 мільйонів євро.

У лютому стало відомо, що Яремчук продовжив контракт з "Гентом" до 2025 року.

У квітні українець розповів про ситуацію зі своїм трансфером.

Раніше повідомлялося, що форвард потрапив в список трансферних цілей лондонського "Арсеналу".

25-річний голеадор виступає за бельгійський клуб з 2017 року.

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Автор: Артем Будрін