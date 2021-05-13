Український нападник Роман Яремчук відзначився забитим м'ячем за "Гент" у третьому раунді групового етапу чемпіонату Бельгії проти "Остенде".
Яремчук провів на полі всі 90 хвилин, відкрив рахунок на 14-й хвилині матчу, а за декілька хвилин до фінального свистка заробив від арбітра жовту картку.
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"Гент" в підсумку виграв з рахунком 2:1. Зауважимо, що ще один українець Роман Безус теж зіграв всі 90 хвилин на полі, а Ігор Пластун вийшов на завершальну десятихвилинку.
Варто зазначити, що в нинішньому сезоні Яремчук за "Гент" у всіх турнірах забив 21 гол, 19 з яких - в чемпіонаті Бельгії, а також зробив 7 гольових передач.
Команда українців займає друге місце в групі й відстає всього на один бал від лідера "Остенде" за три тури до фінішу. Боротьба за єврокубки в самому розпалі, а тому гол нашого співвітчизника неабияк може стати вирішальним при розподілі путівок до Ліги конференцій від Бельгії.
Роман Яремчук: можливий відхід з "Гента"
- Яремчук хотів покинути "Гент" ще перед стартом цього сезону, а у жовтні заявив, що "він не у в'язниці" і хоче покинути команду.
- Однак взимку "Гент" не став відпускати Яремчука. За інформацією ЗМІ, клуб вже отримував конкретні пропозиції щодо трансферу форварда, але відповів відмовою, оскільки хоче виручити не менше 20 мільйонів євро.
- У лютому стало відомо, що Яремчук продовжив контракт з "Гентом" до 2025 року.
- У квітні українець розповів про ситуацію зі своїм трансфером.
- Раніше повідомлялося, що форвард потрапив в список трансферних цілей лондонського "Арсеналу".
- 25-річний голеадор виступає за бельгійський клуб з 2017 року.
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