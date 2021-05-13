Роман Яремчук забив 21 гол за Гент в цьому сезоні / фото kaagent.be

Український нападник Роман Яремчук відзначився забитим м'ячем за "Гент" у третьому раунді групового етапу чемпіонату Бельгії проти "Остенде".

Яремчук провів на полі всі 90 хвилин, відкрив рахунок на 14-й хвилині матчу, а за декілька хвилин до фінального свистка заробив від арбітра жовту картку.

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"Гент" в підсумку виграв з рахунком 2:1. Зауважимо, що ще один українець Роман Безус теж зіграв всі 90 хвилин на полі, а Ігор Пластун вийшов на завершальну десятихвилинку.

Варто зазначити, що в нинішньому сезоні Яремчук за "Гент" у всіх турнірах забив 21 гол, 19 з яких - в чемпіонаті Бельгії, а також зробив 7 гольових передач.

Команда українців займає друге місце в групі й відстає всього на один бал від лідера "Остенде" за три тури до фінішу. Боротьба за єврокубки в самому розпалі, а тому гол нашого співвітчизника неабияк може стати вирішальним при розподілі путівок до Ліги конференцій від Бельгії.

Роман Яремчук: можливий відхід з "Гента"

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Автор: Артем Будрін