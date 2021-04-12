Специфічний варіант об'єднання колективу обрали в брестському клубі.

Спортивний директор брестського "Руху" Сергій Присяжнюк розказав як його команда поїхала в колгосп після серії невдалих результатів на початку нового сезону чемпіонату Білорусі.

Про це повідомляє Tribuna.com.

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"Так, це правда. Ми поїхали в колгосп. Попрацювали трохи, подихали повітрям. Такий своєрідний тімбілдінг. Це було командне рішення. Хлопці підтримали. Хтось до церкви їздить, свічки ставить, а ми вирішили в колгосп. Ніхто з футболістів не був проти. Легіонери поставилися нормально. Вони ж частина команди. З ким вдалося домовитися - туди й поїхали. Поле готувалося під якийсь засів, ось і все", - прокоментував футбольний функціонер.

На додачу Присяжнюк повідомив, що "Рух" і в церкву командою їздив і проводив різного роду компанійські зустрічі.

"Тепер спробували колгосп. Якщо виграли, значить, все пішло на користь", - вважає спортивний директор.

Після візиту до колгоспу "Рух" мінімально здолав "Іслоч" з рахунком 1:0 і закріпився на 6-му місці в турнірній таблиці. Лідирує "Шахтар" із Солігорська, тренером якого є відомий український фахівець Роман Григорчук.

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Автор: Будрін Артем