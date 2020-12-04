Руслан Малиновський / фото footboom.com
Півзахисник збірної України та італійської "Аталанти" Руслан Малиновський одужав від коронавірусу.
Про це в Instagram повідомила дружина футболіста Роксана, яка виклала фото Малиновського
Футболіст завершив перебування на самоізоляції і повернувся до сім'ї.
"Вдома", - підписала італійською фотографію дружина Малиновського.
instagram.com/roksana_m7
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Руслан Малиновський: історія хвороби
- Про позитивний результат тесту Малиновського стало відомо 17 листопада, коли футболіст знаходився в розташуванні збірної України.
- Зі Швейцарії, де мав пройти матч Ліги націй, Малиновський повернувся до Італії на спеціальному автомобілі.
- Дружина футболіста повідомляла про те, що у нього були симптоми хвороби - зокрема, температура і сильна слабкість.
- Через коронавірус Малиновський пропустив чотири матчі "Аталанти".
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