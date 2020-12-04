Руслан Малиновський здав позитивний тест в розташуванні збірної України в середині листопада.

Півзахисник збірної України та італійської "Аталанти" Руслан Малиновський одужав від коронавірусу.

Про це в Instagram повідомила дружина футболіста Роксана, яка виклала фото Малиновського

Футболіст завершив перебування на самоізоляції і повернувся до сім'ї.

"Вдома", - підписала італійською фотографію дружина Малиновського.

Руслан Малиновський: історія хвороби

Про позитивний результат тесту Малиновського стало відомо 17 листопада, коли футболіст знаходився в розташуванні збірної України.

Зі Швейцарії, де мав пройти матч Ліги націй, Малиновський повернувся до Італії на спеціальному автомобілі.

Дружина футболіста повідомляла про те, що у нього були симптоми хвороби - зокрема, температура і сильна слабкість.

Через коронавірус Малиновський пропустив чотири матчі "Аталанти".

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Автор: Антон Дудар