Команда Юргена Клоппа в гостях поступилася "Саутгемптону".

В рамках 17-го туру англійської Прем'єр-Ліги "Ліверпуль" на виїзді програв "Саутгемптону".

Мерсисайдці змогли завдати першого удару по воротах в матчі тільки на 75-й хвилині і в підсумку програли з рахунком 0:1.

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"Ліверпуль" не може виграти в АПЛ у трьох матчах поспіль, а також перервав свою безпрограшну серію в чемпіонаті, яка тривала з 4 жовтня і налічувала 12 матчів.

За підсумками 17-го туру "Ліверпуль", у якого 33 очки, може втратити лідерство в АПЛ, якщо "Манчестер Юнайтед" не програє "Ман Сіті".

"Саутгемптон", у якого 29 очок, займає шосте місце.

"Саутгемптон" - "Ліверпуль" - 1:0

Гол: Інгз, 2.

"Саутгемптон": Форстер, Вокер-Пітерс, Беднарек, Стівенс, Бертранд, Дженепо (Телла, 32), Ворд-Праус, Діалло, Армстронг, Інгз, Уолкотт (Валері, 82)

"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнольд (Мілнер, 77), Хендерсон, Фабіньо, Робертсон, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен (Шакірі, 56), Тьяго Алькантара, Салах, Фірміно, Мане

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Автор: Антон Дудар