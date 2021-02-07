Разом вже півроку / фото Instagram Valeriy Bondar

Українська телеведуча Дар'я Савіна отримала пропозицію вийти заміж від захисника донецького "Шахтаря" Валерія Бондара. 

Про це стало відомо з Instagram футболіста. 

Переможець молодіжного чемпіонату світу 2019 року ефектними вогниками зробив голограму "Виходь за мене". 

фото іnstagram.valeriybondar_44
фото іnstagram.valeriybondar_44

Даша сказала "Так".

Нагадаємо, що раніше Савіна зустрічалася з нападником київського "Динамо" Владиславом Супрягою. 

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Автор: Будрін Артем