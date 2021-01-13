Футболку Сергія Реброва в так званій "ДНР" спалили, знімаючи те, що відбувається, на камеру.

Журналіст і засновник музею футболу в Горлівці Сергій Анненков розповів про те, як у 2014 році екс-футболіст збірної України, а нині головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров став ворогом у так званій "ДНР".

Про це Анненков сказав в інтерв'ю "Чемпіону".

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"Я хотів вивезти з Горлівки експонати музею. Але його встигли розграбувати - господарювали люди від нової влади. Дозволили взяти з собою тільки частину шарфів і футболок. Вимпели і майже всі значки довелося залишити.

А футболку уродженця Горлівки Сергія Реброва забрали і спалили в присутності начальника управління фізкультури і спорту міськради. Причому записали це на відеокамеру. Сказали, що Ребров - найлютіший ворог "ДНР", - розповів Анненков.

За його словами, "найлютішим ворогом" Ребров став після того, як відмовився допомагати бойовикам фінансово:

"Виявляється, на Сергія Станіславовича виходили місцеві з проханням, щоб він фінансово допоміг їм у "боротьбі з бандерівцями". Сергій відмовився і відразу став найлютішим ворогом".

"Я встиг вивезти гранітну дошку з написом "тут навчався Сергій Ребров", яка висіла в школі № 40", - додав Анненков.

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Автор: Антон Дудар