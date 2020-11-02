"Боруссія" Менхенгладбах в соцмережі повідомила, що команда відправляється на матч з 3-го туру Ліги чемпіонів з "Шахтарем" в Донецьк.
Відповідний пост з'явився в офіційному Twitter-акаунті клуб.
"Лошата" вилетіли в Донецьк", - йдеться в підписі до знімків.
Вболівальники звернули увагу прес-служби на помилку.
"Це буде велика помилка, хлопці. І не тільки через те, що матч відбудеться в Києві, а й тому що у Донецька більше немає аеропорту", - написав один з користувачів в Twitter. На що в прес-службі відповіли: "Звичайно. Слушне зауваження. Не ми бронювали квитки".
"Ви навіть не можете перевірити, де пройде матч. Яка ганьба", "Не забудьте бронежилети", "Донецьк окупований Росією. Ганьба вам", "Удачі, мужики. Як прилетите в донецький аеропорт - зробіть селфі", "Донецьк окупувала Росія. Вам потрібно видалити цей твіт", - коментували вболівальники.
Через три години після публікації твіт все ж було видалено.
На офіційному сайті "Боруссії" зазначено, що матч пройде в Києві.
Шахтар - Боруссія М: перед матчем
- Матч "Шахтар" - "Боруссія" М пройде 3 листопада на "Олімпійському" в Києві. Де дивитися матч по ТБ.
- Зустріч пройде без глядачів. МОЗ скасувало своє початкове рішення через погіршення епідеміологічної ситуації в країні.
- "Шахтар" і гладбахська "Боруссія" раніше один проти одного не грали.
- Після двох турів "Шахтар" очолює групу В, маючи в активі 4 очки. У "Боруссії" - 2 очки і друге місце.
- У стартових турах "Шахтар" сенсаційно обіграв" Реал " (3:2) і зіграв внічию з "Інтером" (0:0). "Боруссія" завершила матчі проти міланців і мадридців з однаковим рахунком - 2:2.
- Відомо, хто судитиме матч "Шахтар" - "Боруссія" Менхенгладбах.
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