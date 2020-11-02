Прес-служба гладбахської "Боруссії" допустила помилку в соцмережі.

"Боруссія" Менхенгладбах в соцмережі повідомила, що команда відправляється на матч з 3-го туру Ліги чемпіонів з "Шахтарем" в Донецьк.

Відповідний пост з'явився в офіційному Twitter-акаунті клуб.

"Лошата" вилетіли в Донецьк", - йдеться в підписі до знімків.

Вболівальники звернули увагу прес-служби на помилку.

"Це буде велика помилка, хлопці. І не тільки через те, що матч відбудеться в Києві, а й тому що у Донецька більше немає аеропорту", - написав один з користувачів в Twitter. На що в прес-службі відповіли: "Звичайно. Слушне зауваження. Не ми бронювали квитки".

"Ви навіть не можете перевірити, де пройде матч. Яка ганьба", "Не забудьте бронежилети", "Донецьк окупований Росією. Ганьба вам", "Удачі, мужики. Як прилетите в донецький аеропорт - зробіть селфі", "Донецьк окупувала Росія. Вам потрібно видалити цей твіт", - коментували вболівальники.

Через три години після публікації твіт все ж було видалено.

На офіційному сайті "Боруссії" зазначено, що матч пройде в Києві.

Шахтар - Боруссія М: перед матчем

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Автор: Антон Дудар