"Гірники" на "Олімпійському" пропустили чотири голи за тайм.

На "Олімпійському" в Києві завершився перший тайм матчу 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Шахтарем" і гладбахською "Боруссією".

УНІАН веде онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Боруссія М.

"Боруссія" вийшла вперед на 8-й хвилині матчу - Алассан Плеа в дотик з центру штрафного замкнув простріл з правого флангу.

На 17-й хвилині "гірники" пропустили ще раз - Крістоф Крамер пробив з-за меж штрафного майданчика, Валерій Бондар невдало підставив ногу, від якої м'яч влетів у ворота.

На 26-й хвилині рахунок став великим - Плеа сильним ударом поклав м'яч практично в "дев'ятку" воріт Анатолія Трубіна.

Слідом "Шахтар" міг відіграти один м'яч, але Янн Зоммер врятував гостей після удару Тете з близької відстані.

Пізніше Плеа міг оформити хет-трик, але не влучив у створ з близької відстані. Однак перед перервою "Боруссія" все ж забила четвертий м'яч - кутовий біля воріт "Шахтаря" завершився голом Рамі Бенсебаіні.

"Шахтар" - "Боруссія" М - 0:4 (після першого тайму)

Голи: Плеа, 8, 26, Бондар, 17 (автогол), Бенсебаїні, 44

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Автор: Антон Дудар