Президент "Флуміненсе" підтвердив, що "Шахтар" готовий купити форварда Кайкі.

Президент бразильського "Флуміненсе" Маріо Біттенкур розповів про пропозицію донецького "Шахтаря" щодо трансферу форварда Кайкі.

Про це він сказав в інтерв'ю Sportv, передає sportwitness.co.uk.

За його словами, "Шахтар" вже просунувся в переговорах по гравцеві і зробив пропозицію. "Гірники" готові заплатити досить солідну суму, але розбити її на частини.

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"Шахтар" пропонує "Флуміненсе" 5 мільйонів євро відразу плюс 15 мільйонів в якості бонусів, які будуть виплачені пізніше. Крім того, "Флуміненсе" отримає 30% від наступного продажу футболіста.

Також Біттенкур повідомив, що в конкурентах у "Шахтаря" - "Манчестер Сіті": "Вони вже повідомили нам, що теж надішлють пропозицію".

Кайкі: чим відомий футболіст

Кайкі в 2020 році виграв "Золоту бутсу" чемпіонату Бразилії U-17.

Юнака викликали до збірної Бразилії U-16, за яку він зіграв 2 поєдинки.

Контракт форварда з "Флуміненсе" розрахований до кінця 2022 року. Однак він зможе переїхати в Україну тільки 11 червня 2021 року, коли стане повнолітнім.

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Автор: Антон Дудар