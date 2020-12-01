Перший тайм зустрічі пройшов під диктовку гостей із Мадрида.

На "Олімпійському" завершився перший тайм матчу "Шахтар" - "Реал" в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

УНІАН веде онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Реал.

Перша половина зустрічі команд пройшла під диктовку гостей з Мадрида.

Так, вже на п'ятій хвилині Бензема прострілив у воротарську, де Асенсіо замикав у дотик, але влучив у штангу воріт П'ятова.

На п'ятнадцятій хвилині стався неприємний для "гірників" інцидент. Захиснику "Реала" Варану довелося виправляти помилку Начо, який віддав неточний пас. Француз збив Мораеса, який міг вибігати на ворота, отримавши за це жовту картку. В результаті епізоду форвард "Шахтаря" гру продовжити не зміг і його замінив на полі Дентіньо.

У другій половині тайму гості продовжували домінувати на полі, створивши ще кілька моментів: воротам П'ятова загрожували Бензема і Асенсіо.

Загалом за тайм підопічні Зідана завдали 8 ударів по воротам, а "Шахтар" в атаці не створив практично нічого. Крім того, гра проходить в складних погодних умовах: сильний сніг пішов у Києві.

"Шахтар" - "Реал" - 0:0 (після першого тайму)

Попередження: Варан

Заміна: Мораес (Дентіньо, 25)

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Автор: Олег Давигора