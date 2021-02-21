"Гірники" набрали 3 очки в грі проти "Руху".

Донецький "Шахтар" у 15-му турі чемпіонату України на "Олімпійському" обіграв "Рух".

"Гірники" відкрили рахунок у матчі вже на 10-й хвилині - Тете під кутом вийшов на голкіпера, обіграв його і направив м'яч у вже порожні ворота.

Читайте такожУкраїнський футболіст Шахтаря потрапив до команди тижня в Лізі ЄвропиПісля перерви у ворота "Руху" був призначений пенальті за фол проти Вітао при стандарті. Одинадцятиметровий реалізував Майкон.

У компенсований час з поля був вилучений воротар "Руху" Олександр Бандура - він вибіг за межі штрафного майданчика і збив Віктора Корнієнка.

За підсумками матчу "Шахтар" набрав 33 очки і наздогнав "Динамо", але у "гірників" поки на матч більше. "Рух" (10 очок) - на 13-му місці.

"Шахтар" - "Рух" - 2:0

Голи: Тете, 10, Майкон, 60 (з пенальті)

"Шахтар": Трубін, Додо, Вітао, Матвієнко, Корнієнко, Степаненко (Майкон, 46), Тете (Соломон, 70), Марлос, Алан Патрік (Маркос Антоніо, 70), Коноплянка (Тайсон, 70), Мораєс (Фернандо, 76)

"Рух": Бандура, Гагун, Зець, Білий, Мисик, Карасюк (Варфоломєєв, 89), Бойчук (Русин, 66), Притула, Федорчук (Кухарук, 89), Климчук (Лях, 65), Кухаревич (Кондраков, 61)

Попередження: Вітао, Додо, Алан Патрік - Кухаревич, Притула, Карасюк, Варфоломєєв

Вилучення: Бандура, 90+5

Українська Прем'єр-ліга: 15-й тур

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Автор: Антон Дудар