На щастя, Микола Шапаренко зробив правильні висновки.

Колишній головний тренер київського "Динамо", а нині наставник "Ротора" Олександр Хацкевич прокоментував поведінку півзахисника киян Миколи Шапаренка.

Про це стало відомо з його інтерв'ю для ПроФутболDigital.

"Про Шапаренка я і говорив, що якщо він перегляне своє ставлення... Він здорово починав і у нас. Але потім, на жаль, преса, напевно, думки експертів, він десь переоцінив свої можливості", - вважає Хацкевич.

"Але найголовніше, що він зробив правильні висновки. Зараз він один з креативних футболістів разом з Буяльським. Можна сказати, вони в центральній зоні роблять різницю", - додав білоруський фахівець.

"Коли грали в Лондоні з "Челсі", він грав глибинного опорника, здорово виглядав. Тримає великий обсяг роботи, опускається низько, отримує м'ячі, розганяє атаки", - розмірковує про оптимальну роль для Миколи екс-тренер киян.

Зауважимо, в поточному сезоні 22-річний хавбек зіграв 22 матчі в усіх змаганнях та забив три голи. Ще два рази асистував партнерам.

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Автор: Будрін Артем