Португальці відповіли взаємністю один одному.

11 березня донецький "Шахтар" проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти римської "Роми". Команди зіграють в столиці Італії. На передматчевій прес-конференції обидва наставники говорили лише компліменти один одному.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Рома - Шахтар.

Слова португальських спеціалістів наводить офіційний сайт "Шахтаря".

Паулу Фонсека не міг не згадати своє перебування в Україні.

"Ми підготувалися до матчу не з точки зору того, що я тренував "Шахтар", що це моя колишня команда. Ми готувались зустрітися з командою, яка демонструє свій футбол, власне бачення".

"Так, я знаю гравців, я з ними працював, а вони знайомі з моєю тактикою, добре знають мене як тренера. Проте не це головне. Ми змагатимемось із "Шахтарем", що має власну філософію гри. Якби вибір був за мною, я б не грав. Мені не подобається грати з командами, які я тренував, але так складається. Я б не грав ані проти "Шахтаря", ані навіть проти "Браги", - зазначив Пауло.

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"Мені приємно, що в Україні глядачі можуть бути присутніми на футбольних матчах. На жаль, нам тиффозі зараз дуже бракує. Сподіватимемось, що в Україні зіграємо з глядачами", - завершив думку Фонсека.

Луїш Каштру теж був красномовним напередодні поєдинку:

"Важливо передусім виконати стратегію на гру, бути дуже дисциплінованими та уважними. Цей етап складається з двох матчів, і це - лише перший. Ми намагатимемось усе виконати: зробити все, щоб забивати голи й завдяки нашій організації оборони не пропускати суперника до своїх воріт".

На запитання, який колектив йому залишив у спадщину Фонсека, Каштру розсипався у щедрих компліментах.

"Він лишив фантастичних гравців, чудовий колектив, команду, що заробляла титули. Це клуб з відмінними вболівальниками, які люблять "Шахтар". Чудова адміністрація, що намагається робити все, аби відчувався цілковитий комфорт і були всі умови для роботи. Коли йде такий тренер, як Фонсека, здобувши кілька титулів, це, звісно, лишає почуття, що всі сумують за ним".

"Як тренер я дуже довіряю своїм футболістам. Насамперед важливо, як кожен із хлопців виконує своє завдання на полі. Є відмінна нагода розвивати свою роботу. Я цілковито впевнений у своїх гравцях. Завжди їм говорю, що ми можемо перемогти кожного суперника на будь-якому стадіоні світу. Ось перевага, що є. Мої хлопці завжди чудово працюють", - прокоментував Каштру.

Рома - Шахтар: перед матчем

"Шахтар" вперше зустрінеться зі своїм колишнім тренером Паулу Фонсекою, який переїхав до Риму після трьох років в Україні.

В 1/16 фіналу "Шахтар" пройшов тель-авівський "Маккабі" (2:0 і 1:0). "Рома" вибила з боротьби іншу колишню команду Фонсеки "Брагу" (2:0 і 3:1).

Після жеребкування у "Шахтарі" оцінили свої шанси в дуелі з "Ромою".

"Шахтар" і "Рома" раніше тричі перетиналися в рамках Ліги чемпіонів. На груповому етапі ЛЧ 2006-2007 вони обмінялися домашніми перемогами (0:4 і 1:0 для "Шахтаря"), у 2011 році "гірники" пройшли римлян в 1/8 фіналу (3:2, 3:0), а у 2018-му на цій же стадії сильнішою була вже "Рома", яка програла в гостях 1:2, але виграла вдома 1:0.

Головним арбітром матчу "Рома" - "Шахтар" буде португалець Артур Мануель Діаш.

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Автор: Будрін Артем