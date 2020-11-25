Збірна України здобула технічну поразку через рішення швейцарського лікаря.

Президент Української Асоціації футболу Андрій Павелко відреагував на рішення УЄФА присудити технічну поразку збірній України за матч Ліги Націй проти Швейцарії.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook Facebook.

"Так, технічна поразка збірної України - це найгірший з можливих варіантів у цій справі. І це дуже небезпечний прецедент, який завдає серйозного удару за спортивним принципом, згідно з яким повинні визначатися результати матчів", - підкреслив Павелко.

При цьому він зазначив, що дане рішення безумовно не можна вважати поразкою для команди Андрія Шевченка.

Павелко підкреслив, що медичний протокол УЄФА вимагає змін:

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"Історія зі скасованим матчем Швейцарія - Україна продемонструвала, що протокол УЄФА "Повернення до гри" вимагає серйозних змін і доповнень. Зокрема, в частині визначення термінів, що надаються національним асоціаціям на формування нового складу збірної у разі переведення команди на карантин".

За словами Павелка, на найближчому засіданні УЄФА він запропонує затвердити термін не менше 48 годин на формування нової збірної у випадку, якщо команда проводить матч на виїзді і як мінімум 24 години, якщо гра є для неї домашньою.

"Такі часові рамки дозволили б нам організувати і привезти нову збірну в Люцерн на матч зі Швейцарією. Зате провести таку заміну всього за добу, як нам пропонували, неможливо з об'єктивних, не залежних від УАФ причин. Сподіваюся на підтримку ініціативи УАФ у виконкомі УЄФА".

Раніше стало відомо, що УАФ оскаржить рішення УЄФА в Спортивному арбітражному суді Лозанни.

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Автор: Антон Дудар