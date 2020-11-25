Андрій Павелко підкреслив, що протокол УЄФА вимагає змін / фото УАФ

Президент Української Асоціації футболу Андрій Павелко відреагував на рішення УЄФА присудити технічну поразку збірній України за матч Ліги Націй проти Швейцарії.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook Facebook.

"Так, технічна поразка збірної України - це найгірший з можливих варіантів у цій справі. І це дуже небезпечний прецедент, який завдає серйозного удару за спортивним принципом, згідно з яким повинні визначатися результати матчів", - підкреслив Павелко.

При цьому він зазначив, що дане рішення безумовно не можна вважати поразкою для команди Андрія Шевченка. 

Павелко підкреслив, що медичний протокол УЄФА вимагає змін:

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"Історія зі скасованим матчем Швейцарія - Україна продемонструвала, що протокол УЄФА "Повернення до гри" вимагає серйозних змін і доповнень. Зокрема, в частині визначення термінів, що надаються національним асоціаціям на формування нового складу збірної у разі переведення команди на карантин".

За словами Павелка, на найближчому засіданні УЄФА він запропонує затвердити термін не менше 48 годин на формування нової збірної у випадку, якщо команда проводить матч на виїзді і як мінімум 24 години, якщо гра є для неї домашньою.

"Такі часові рамки дозволили б нам організувати і привезти нову збірну в Люцерн на матч зі Швейцарією. Зате провести таку заміну всього за добу, як нам пропонували, неможливо з об'єктивних, не залежних від УАФ причин. Сподіваюся на підтримку ініціативи УАФ у виконкомі УЄФА".

Раніше стало відомо, що УАФ оскаржить рішення УЄФА в Спортивному арбітражному суді Лозанни.

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Автор: Антон Дудар