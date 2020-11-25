Президент Української Асоціації футболу Андрій Павелко відреагував на рішення УЄФА присудити технічну поразку збірній України за матч Ліги Націй проти Швейцарії.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook Facebook.
"Так, технічна поразка збірної України - це найгірший з можливих варіантів у цій справі. І це дуже небезпечний прецедент, який завдає серйозного удару за спортивним принципом, згідно з яким повинні визначатися результати матчів", - підкреслив Павелко.
При цьому він зазначив, що дане рішення безумовно не можна вважати поразкою для команди Андрія Шевченка.
Павелко підкреслив, що медичний протокол УЄФА вимагає змін:
Читайте такожУЄФА присудив Україні технічну поразку в матчі зі Швейцарією
"Історія зі скасованим матчем Швейцарія - Україна продемонструвала, що протокол УЄФА "Повернення до гри" вимагає серйозних змін і доповнень. Зокрема, в частині визначення термінів, що надаються національним асоціаціям на формування нового складу збірної у разі переведення команди на карантин".
За словами Павелка, на найближчому засіданні УЄФА він запропонує затвердити термін не менше 48 годин на формування нової збірної у випадку, якщо команда проводить матч на виїзді і як мінімум 24 години, якщо гра є для неї домашньою.
"Такі часові рамки дозволили б нам організувати і привезти нову збірну в Люцерн на матч зі Швейцарією. Зате провести таку заміну всього за добу, як нам пропонували, неможливо з об'єктивних, не залежних від УАФ причин. Сподіваюся на підтримку ініціативи УАФ у виконкомі УЄФА".
Раніше стало відомо, що УАФ оскаржить рішення УЄФА в Спортивному арбітражному суді Лозанни.
Скасування матчу Швейцарія - Україна: головне
- Напередодні матчу COVID-19 був виявлений у тестах польових гравців Едуарда Соболя та Євгена Макаренка, а також воротаря Дмитра Різника. Вранці 17 листопада були отримані результати нових тестів - ще у трьох футболістів і одного з тренерів вони виявилися позитивними.
- Головний лікар Люцерна прийняв рішення відправити збірну України на карантин у повному складі. УЄФА намагався домовитися зі швейцарською стороною про проведення поєдинку, але зробити це не вдалося. Привезти на гру іншу команду українська збірна не змогла.
- У підсумку матч Швейцарія - Україна був офіційно скасований.
- 18 листопада в УАФ заявили, що не бачать провини збірної України у скасуванні матчу. Водночас у Швейцарії чекали рішення УЄФА на свою користь.
- У збірної України заявили, що до делегації команди в Швейцарії ставилися "як до прокажених".
- Ще до рішення УЄФА стало відомо, що УАФ подасть протест, якщо збірній України присудять технічну поразку. Після рішення в УАФ підтвердили, що звернуться до Спортивного арбітражного суду Лозанни.
- Матч Швейцарія - Україна був вирішальним для команд у боротьбі за збереження прописки в Лізі А, так як в України було в активі 6 очок, а у Швейцарії - 3. Тепер швейцарці вийшли на третє місце, а збірна України покинула елітний дивізіон турніру.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram