Українська асоціація футболу наполягає, що збірна була готова вийти на поле.

Справа про скасування матчу 6-го туру групового етапу Ліги націй між Швейцарією та Україною може бути розглянута в понеділок, 23 листопада.

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Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Рішення виноситиме Дисциплінарний комітет УЄФА.

До цього дня сторони повинні надати всю аргументацію своїх позицій. В УАФ наполягають, що у збірної України було 13 футболістів, які необхідні для участі в матчі.

Також на користь збірної України буде той факт, що всі тести футболістів і тренерів у Києві після повернення зі Швейцарії були негативними.

Скасування матчу Швейцарія - Україна: головне

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Автор: Данило Слесь