Справа про скасування матчу 6-го туру групового етапу Ліги націй між Швейцарією та Україною може бути розглянута в понеділок, 23 листопада.
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Про це повідомляє прес-служба УАФ.
Рішення виноситиме Дисциплінарний комітет УЄФА.
До цього дня сторони повинні надати всю аргументацію своїх позицій. В УАФ наполягають, що у збірної України було 13 футболістів, які необхідні для участі в матчі.
Також на користь збірної України буде той факт, що всі тести футболістів і тренерів у Києві після повернення зі Швейцарії були негативними.
Скасування матчу Швейцарія - Україна: головне
- Напередодні матчу COVID-19 був виявлений у тестах польових гравців Едуарда Соболя та Євгена Макаренка, А також воротаря Дмитра Різника. Вранці 17 листопада були отримані результати нових тестів - ще у трьох футболістів і одного з тренерів вони виявилися позитивними.
- Головний лікар Люцерна прийняв рішення відправити збірну України на карантин у повному складі. УЄФА намагався домовитися зі швейцарською стороною про проведення поєдинку, але зробити це не вдалося.
- У підсумку матч Швейцарія - Україна було офіційно скасовано.
- В УЄФА заявили, що збірна України не зможе виставити інший склад для проведення матчу.
- Рішення про подальшу долю поєдинку прийматиме УЄФА. За словами української сторони, існує три варіанти: перенесення матчу на більш пізній термін, технічна поразка для однієї з команд, якщо УЄФА вважатиме її винною у зриві гри, або ж проведення жеребкування, яке визначить результат матчу (1:0, 0:0 або 0:1). У Швейцарії заявили, що перенесення матчу на 2021 рік неможливе.
- Стало відомо, що УАФ подасть протест, якщо збірній України присудять технічну поразку.
- 18 листопада в УАФ заявили, що не бачать провини збірної України у скасуванні матчу.
- Андрій Шевченко дав свої коментарі щодо скасування гри.
- Матч Швейцарія - Україна є вирішальним для команд у боротьбі за збереження прописки в Лізі А, оскільки в України в активі 6 очок, а у Швейцарії - 3.
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