18 листопада збірна України повернулася зі Швейцарії, де перебувала на карантині після скасування матчу Ліги націй.
Як повідомляє офіційний сайт УАФ, відразу після прильоту всі члени делегації здали тести на COVID-19 у спеціально відведеному для цього приміщенні аеропорту Бориспіль.
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Процедуру проводили фахівці лабораторії, яка сертифікована УЄФА.
Результати всіх тестів виявилися негативними. У тому числі - у Сергія Кривцова і Жуніора Мораєса, які перехворіли на коронавірус у жовтні, але здали позитивні тести в Швейцарії.
Варто відзначити, що Руслан Малиновський, у якого також був позитивний результат тесту, відправився зі Швейцарії в Бергамо (Малиновський виступає за місцеву "Аталанту") на спеціальному автомобілі. Дружина футболіста підтвердила, що у нього є симптоми хвороби.
Нагадаємо, матч Ліги націй Швейцарія - Україна був скасований у зв'язку з рішенням лікаря кантону Люцерн, який помістив збірну України на карантин у повному складі, незважаючи на те, що для проведення гри, згідно з регламентом УЄФА, достатньо, щоб негативні тести були у 13 гравців команди.
Скасування матчу Швейцарія - Україна: головне
- Напередодні матчу COVID-19 був виявлений у тестах польових гравців Едуарда Соболя та Євгена Макаренка, а також воротаря Дмитра Різника. Вранці 17 листопада були отримані результати нових тестів - ще у трьох футболістів і одного з тренерів вони виявилися позитивними.
- Головний лікар Люцерна прийняв рішення відправити збірну України на карантин у повному складі. УЄФА намагався домовитися зі швейцарською стороною про проведення поєдинку, але зробити це не вдалося.
- У підсумку матч Швейцарія - Україна був офіційно скасований.
- В УЄФА заявили, що збірна України не зможе виставити інший склад для проведення матчу.
- Рішення про подальшу долю поєдинку прийматиме УЄФА. Воно не буде прийнято оперативно. За словами української сторони, існує три варіанти: перенесення матчу на більш пізній термін, технічна поразка для однієї з команд, якщо УЄФА вважатиме її винною у зриві гри, або ж проведення жеребкування, яке визначить результат матчу (1:0, 0:0 або 0:1). У Швейцарії заявили, що перенесення матчу на 2021 рік неможливе.
- Стало відомо, що УАФ подасть протест, якщо збірній України присудять технічну поразку.
- 18 листопада в УАФ заявили, що не бачать провини збірної України у скасуванні матчу.
- Матч Швейцарія - Україна є вирішальним для команд у боротьбі за збереження прописки в Лізі А, так як в України в активі 6 очок, а у Швейцарії - 3.
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