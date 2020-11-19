Тестування не виявило у складі української збірної інфікованих гравців.

18 листопада збірна України повернулася зі Швейцарії, де перебувала на карантині після скасування матчу Ліги націй.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, відразу після прильоту всі члени делегації здали тести на COVID-19 у спеціально відведеному для цього приміщенні аеропорту Бориспіль.

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Процедуру проводили фахівці лабораторії, яка сертифікована УЄФА.

Результати всіх тестів виявилися негативними. У тому числі - у Сергія Кривцова і Жуніора Мораєса, які перехворіли на коронавірус у жовтні, але здали позитивні тести в Швейцарії.

Варто відзначити, що Руслан Малиновський, у якого також був позитивний результат тесту, відправився зі Швейцарії в Бергамо (Малиновський виступає за місцеву "Аталанту") на спеціальному автомобілі. Дружина футболіста підтвердила, що у нього є симптоми хвороби.

Нагадаємо, матч Ліги націй Швейцарія - Україна був скасований у зв'язку з рішенням лікаря кантону Люцерн, який помістив збірну України на карантин у повному складі, незважаючи на те, що для проведення гри, згідно з регламентом УЄФА, достатньо, щоб негативні тести були у 13 гравців команди.

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Автор: Антон Дудар