Збірну України в повному складі хочуть відправити на карантин.

Влада Люцерна виступає проти проведення матчу 6-го туру Ліги націй між збірними Швейцарії та України після того, як гості отримали чергові позитивні тести на коронавірус.

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Про це повідомляє портал Blick.

Головний лікар Люцерна хоче, щоб збірна України в повному складі вирушила на карантин.

УЄФА продовжує спроби домовитися з місцевою владою щодо проведення матчу в строк, але ймовірність такого сценарію доволі низька.

Збірна України готова викликати нових гравців з молодіжної команди і пройти ще одне тестування, щоб провести матч вже завтра, 18 листопада. Швейцарці можуть не погодитися на такий варіант.

При цьому українську сторону не влаштовує повне скасування поєдинку і технічна поразка, яка призведе до вильоту підопічних Андрія Шевченка з Ліги A.

Нагадаємо, в день матчу позитивні тести на коронавірус отримали три футболісти збірної України - Руслан Малиновський, Жуніор Мораєс і Сергій Кривцов. Також плюсовий тест виявився у тренера з фізпідготовки Івана Баштового.

Швейцарія - Україна: перед матчем

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Переклад: Данило Слесь