Влада Люцерна виступає проти проведення матчу 6-го туру Ліги націй між збірними Швейцарії та України після того, як гості отримали чергові позитивні тести на коронавірус.
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Про це повідомляє портал Blick.
Головний лікар Люцерна хоче, щоб збірна України в повному складі вирушила на карантин.
УЄФА продовжує спроби домовитися з місцевою владою щодо проведення матчу в строк, але ймовірність такого сценарію доволі низька.
Збірна України готова викликати нових гравців з молодіжної команди і пройти ще одне тестування, щоб провести матч вже завтра, 18 листопада. Швейцарці можуть не погодитися на такий варіант.
При цьому українську сторону не влаштовує повне скасування поєдинку і технічна поразка, яка призведе до вильоту підопічних Андрія Шевченка з Ліги A.
Нагадаємо, в день матчу позитивні тести на коронавірус отримали три футболісти збірної України - Руслан Малиновський, Жуніор Мораєс і Сергій Кривцов. Також плюсовий тест виявився у тренера з фізпідготовки Івана Баштового.
Швейцарія - Україна: перед матчем
- УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Швейцарія - Україна, якщо він відбудеться. Стартовий свисток прозвучить о 21.45. Де дивитися матч по ТБ.
- За підсумками п'яти турів збірна України залишається на третьому місці в групі D, набравши 6 очок.
Нічия або перемога в заключному турі проти швейцарців дозволить команді Шевченка зберегти місце в еліті турніру. Поразка з різницею в два м'ячі або з більшим рахунком відправить українців у Лігу B. Навіть математичних шансів на вихід в плей-офф у збірної України вже немає.
- У першому турі групового етапу Україна приймала Швейцарію і здобула перемогу з рахунком 2:1.
- Перед матчем зі Швейцарією тренерський штаб збірної України викликав трьох дебютантів.
- Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зазначив, що паніки в команді через коронавірус немає.
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