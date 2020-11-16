Нічия або перемога в заключному турі проти швейцарців дозволить команді Шевченка зберегти місце в еліті турніру. Поразка з різницею в два м'ячі або з більшим рахунком відправить українців у Лігу B. Математичних шансів на вихід у плей-офф у збірної України вже немає.