17 листопада збірна України зустрінеться в гостях зі Швейцарією в шостому турі групового етапу Ліги націй. Матч пройде в Люцерні.
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Швейцарія - Україна.
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Швейцарія - Україна: де дивитися матч онлайн
У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "Україна". Також трансляція буде доступна на "Футбол 1".
Гра на "Свісспорарені" розпочнеться о 21.45.
Швейцарія - Україна: перед матчем
- Перед матчем стало відомо, що у трьох футболістів збірної України підтвердився коронавірус.
- За підсумками п'яти турів збірна України залишається на третьому місці в групі D, набравши 6 очок.
Нічия або перемога в заключному турі проти швейцарців дозволить команді Шевченка зберегти місце в еліті турніру. Поразка з різницею в два м'ячі або з більшим рахунком відправить українців у Лігу B. Математичних шансів на вихід у плей-офф у збірної України вже немає.
- У першому турі групового етапу Україна приймала Швейцарію і здобула перемогу з рахунком 2:1.
- У п'ятому турі Україна поступилася Німеччині, а швейцарці зіграли внічию з Іспанією.
- Перед матчем зі Швейцарією тренерський штаб збірної України викликав трьох дебютантів.
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