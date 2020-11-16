Збірна України обіграла Швейцарію в першому колі / фото REUTERS

17 листопада збірна України зустрінеться в гостях зі Швейцарією в шостому турі групового етапу Ліги націй. Матч пройде в Люцерні.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Швейцарія - Україна.

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Швейцарія - Україна: де дивитися матч онлайн

У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "Україна". Також трансляція буде доступна на "Футбол 1".

Гра на "Свісспорарені" розпочнеться о 21.45.

Швейцарія - Україна: перед матчем

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Автор: Данило Слесь