У Міжнародній федерації футболу "несхвально" поставилися до створення турніру.

ФІФА зробила офіційну заяву у зв'язку зі створенням Суперліги Європи.

Її опубліковано на офіційному сайті ФІФА.

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"ФІФА хоче пояснити, що твердо виступає за солідарність у футболі і за модель справедливого перерозподілу, які можуть допомогти розвитку футболу як виду спорту, особливо на глобальному рівні, оскільки розвиток футболу - основна місія ФІФА", - йдеться в заяві.

В організації підкреслили, що будь-який футбольний турнір повинен відображати принципи "солідарності, інклюзивності, чесності і справедливості в частині перерозподілу фінансових ресурсів", а керівні органи повинні забезпечити ці принципи.

"На цьому тлі ФІФА може висловити своє несхвальне ставлення до створення "закритої Європейської ліги" поза міжнародними футбольними структурами і не поважає вищезгадані принципи", - наголошується в заяві.

Також у ФІФА підкреслили, що виступають за єдність у світовому футболі, закликали вести "спокійний, конструктивний діалог" і пообіцяли зробити все необхідне, щоб сприяти спільному руху вперед в інтересах футболу.

Відзначимо, що раніше ФІФА заявляла, що не визнає Суперлігу і буде дискваліфікувати клуби і гравців, що беруть участь в ній.

Створення Суперліги: що відомо

12 топ-клубів Європи оголосили про створення Суперліги Європи. Це англійські "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Арсенал", "Челсі" і "Тоттенхем", іспанські "Реал", "Барселона" і "Атлетіко", а також італійські "Ювентус", "Мілан" та "Інтер".

У той же час німецькі "Баварія" і "Боруссія" Дортмунд, а також французький ПСЖ відмовилися приєднатися до Суперліги.

Старт турніру намічений на серпень. У ньому зіграють 20 клубів - 15 клубів-засновників (ще три приєднаються до турніру пізніше) і 5 клубів, відібраних за підсумками виступів у сезоні. Матчі будуть проходити в середині тижня. Команди будуть розбиті на дві групи, в плей-офф вийдуть по п'ять найсильніших (три - відразу в 1/4 фіналу, дві - в 1/8).

Головою Суперліги став президент "Реала" Флорентіно Перес.

Згідно з планами, кожен клуб-учасник Суперліги повинен отримати 350 мільйонів євро.

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Автор: Антон Дудар