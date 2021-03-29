Еліна Світоліна пройшла десяту ракетку світу.

П'ята ракетка світу Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу престижного турніру WTA1000 в Майамі.

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В 1/8 фіналу українка зломила опір десятої ракетки світу Петри Квітової з Чехії.

Світоліна програла перший сет, але потім виграла в двох напружених партіях. Матч тривав дві з половиною години і завершився з рахунком 2:6, 7:5, 7:5.

Світоліна обіграла Квітову вдруге поспіль, а до цього поступилася чешці сім разів.

Українка вдруге вийшла до чвертьфіналу турніру в Майамі. Вперше їй це вдалося в 2018 році.

Into the #MiamiOpen quarterfinals! 🙌@ElinaSvitolina secures her spot with an ace over Kvitova 2-6, 7-5, 7-5. pic.twitter.com/unYe0gtmXY — wta (@WTA) March 29, 2021

Далі її суперниці стане переможниця протистояння Анастасії Севастової (№57 WTA) та Ани Конюх (№338 WTA).

Еліна Світоліна: результати в 2021 році

Турнір у Майамі - шостий, на якому Світоліна виступає цього року. У 2021-му українці поки не вдалося виграти титул.

На Australian Open Світоліна дійшла до 1/8 фіналу, де програла американці Джесіці Пегулі.

Що стосується інших турнірів, то в Абу-Дабі, Мельбурні і Досі Світоліна зупинилася в чвертьфіналі, а в Дубаї вилетіла вже в другому колі.

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Автор: Антон Дудар