П'ята ракетка світу Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу престижного турніру WTA1000 в Майамі.
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В 1/8 фіналу українка зломила опір десятої ракетки світу Петри Квітової з Чехії.
Світоліна програла перший сет, але потім виграла в двох напружених партіях. Матч тривав дві з половиною години і завершився з рахунком 2:6, 7:5, 7:5.
Світоліна обіграла Квітову вдруге поспіль, а до цього поступилася чешці сім разів.
Українка вдруге вийшла до чвертьфіналу турніру в Майамі. Вперше їй це вдалося в 2018 році.
Into the #MiamiOpen quarterfinals! 🙌@ElinaSvitolina secures her spot with an ace over Kvitova 2-6, 7-5, 7-5. pic.twitter.com/unYe0gtmXY— wta (@WTA) March 29, 2021
Далі її суперниці стане переможниця протистояння Анастасії Севастової (№57 WTA) та Ани Конюх (№338 WTA).
Еліна Світоліна: результати в 2021 році
- Турнір у Майамі - шостий, на якому Світоліна виступає цього року. У 2021-му українці поки не вдалося виграти титул.
- На Australian Open Світоліна дійшла до 1/8 фіналу, де програла американці Джесіці Пегулі.
- Що стосується інших турнірів, то в Абу-Дабі, Мельбурні і Досі Світоліна зупинилася в чвертьфіналі, а в Дубаї вилетіла вже в другому колі.
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