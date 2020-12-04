Українець Тарас Качараба вперше в кар'єрі забив у єврокубках.

Український захисник чеського "Слована" Тарас Качараба потрапив до символічної збірної за підсумками 5-го туру Ліги Європи.

У матчі проти "Гента" Качараба забив другий гол своєї команди, який у підсумку виявився переможним. "Слован" виграв з рахунком 2:1.

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Для 25-річного українського футболіста цей гол став дебютним у кар'єрі в єврокубках.

Повністю символічна збірна виглядає наступним чином:

Мілан Борян ("Црвена Звезда"), Начо Монреаль ("Реал Сосьєдад"), Тарас Качараба ("Слован"), Пабло Марі ("Арсенал"), Бірк Ріса ("Мольде"), Йенс-Петтер Хеуге ("Мілан"), Магнус Ейкрем ("Мольде"), Ніколя Пепе ("Арсенал"), Піцці ("Бенфіка"), Абдалла Сіма ("Славія"), Галено ("Брага").

Тарас Качараба: етапи кар'єри

Тарас Качараба є вихованцем львівського УФК та донецького "Шахтаря", до якого він перейшов у 2012 році.

На правах оренди він виступав за "Говерлу", "Зірку" та "Слован".

У 2019 році Качараба став гравцем "Слована" на постійній основі. Чеський клуб викупив контракт футболіста у "Шахтаря". Качараба поставив підпис під трирічним контрактом.

У поточному сезоні на рахунку Качараби 12 матчів і 2 голи в двох турнірах. У всіх матчах українець виходив на поле з перших хвилин.

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Автор: Антон Дудар