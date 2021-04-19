Бразилець хоче віддати честь харківській команді.

Відомий журналіст та телеведучий Ігор Циганик розповів, що екс-хавбек "Шахтаря" Тайсон хотів би завершити кар'єру в харківському "Металісті".

Про це 40-річний коментатор розказав у передачі Циганик Live.

"Я написав пост, в якому зазначив, що дуже шкода, що ми більше не побачимо такого яскравого футболіста в Україні. Бразилець написав зворушливий коментар, в якому зазначив, що буде любити Україну вічно. Але вже на наступний день мені подзвонив Тайсон і сказав, що я поквапився зі словами, що ми більше його не побачимо. Тайсон, коли дізнався, що Ярославський відроджує "Металіст", пообіцяв, що після завершення контракту з "Інтернасьоналем" повернеться до "Металісту". І хоче закінчити кар'єру в команді Ярославського-Краснікова", - поділився приголомшливим інсайдом Циганик.

"Ось такі слова від одного з кращих легіонерів в історії українського чемпіонату. Слова про те, що він любить Україну, вони не просто так сказані. Він хоче повернутися сюди й віддати борг Ярославському, Харкову та клубу за те, що вони для нього зробили", - додав журналіст.

Зауважимо, що за часи виступів у "Металісті" Тайсон провів 83 поєдинки, в яких зміг забити 20 м'ячів та віддати 26 гольових передач.

Нагадаємо, що бразильський клуб "Інтернасьонал" оголосив про підписання Тайсона.

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Тайсон: кар'єра в Україні

Тайсон переїхав в Україну в 2010 році після трансферу в "Металіст". У 2013-му році він перейшов в "Шахтар" за 16 мільйонів євро.

За "гірників" бразилець провів 299 матчів, в яких забив 55 голів. З донецького клубу він викликався до збірної Бразилії, за яку провів 7 матчів і забив 1 гол.

З "Металістом" Тайсон двічі ставав бронзовим призером УПЛ, а з "Шахтарем" шість разів виграв золоті медалі, 5 разів - Кубок України і 4 рази - Суперкубок.

Влітку 2019 року Тайсона намагалася підписати "Рома", бразилець тиснув на "Шахтар" через соцмережі, проте донецький клуб не відпустив гравця, пояснивши це тим, що римський клуб не був готовий заплатити 30 мільйонів відступних.

Свій останній матч у "Шахтарі" Тайсон провів за дублюючий склад.

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Автор: Артем Будрін