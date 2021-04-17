Тайсон продовжить кар'єру у себе на батьківщині.

Бразильський півзахисник Тайсон продовжить кар'єру в "Інтернасьоналі".

Про це повідомив офіційний сайт бразильського клубу.

Клуб і гравець досягли домовленості про підписання дворічного контракту.

Офіційна презентація Тайсона пройде найближчими днями.

У бразильському клубі він гратиме під №10.

Тайсон раніше виступав за "Інтернасьонал" з 2008 по 2010 роки, після чого перебрався в Україну.

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Нагадаємо, "Шахтар" і Тайсон достроково розірвали контракт, який спливав у літнє міжсезоння. Це сталося після того, як гравець відмовився виходити на заміну в матчі з "Ромою" і був переведений до дублюючого складу.

Тайсон: кар'єра в Україні

Тайсон переїхав в Україну в 2010 році після трансферу в "Металіст". У 2013-му році він перейшов в "Шахтар" за 16 мільйонів євро.

За "гірників" бразилець провів 299 матчів, в яких забив 55 голів. З донецького клубу він викликався до збірної Бразилії, за яку провів 7 матчів і забив 1 гол.

З "Металістом" Тайсон двічі ставав бронзовим призером УПЛ, а з "Шахтарем" шість разів виграв золоті медалі, 5 разів - Кубок України і 4 рази - Суперкубок.

Влітку 2019 року Тайсона намагалася підписати "Рома", бразилець тиснув на "Шахтар" через соцмережі, проте донецький клуб не відпустив гравця, пояснивши це тим, що римський клуб не був готовий заплатити 30 мільйонів відступних.

Свій останній матч у "Шахтарі" Тайсон провів за дублюючий склад.

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Автор: Антон Дудар