На іранському державному телеканалі більше ста разів переривали трансляцію матчу АПЛ "Тоттенхем" - "Манчестер Юнайтед".
Про це повідомляє Daily Mail.
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Трансляцію переривали, щоб не показувати помічницю арбітра Шан Мессі-Елліс.
За словами іранської групи із захисту громадянських прав, дане рішення було спрямоване на те, щоб не дати глядачам побачити неприкриті частини ніг Мессі-Елліс, яка працювала на матчі в шортах і гетрах до колін.
Кожен раз, коли вона з'являлася в кадрі, телекомпанія показувала панорамний вид стадіону "Тоттенхем" і закутки міста. Наприкінці матчу один з коментаторів навіть пожартував, висловивши надію, що глядачам сподобалося шоу про географію.
Група My Stealthy Freedom, яка виступає проти дискримінаційних гендерних законів в Ірані, зазначила:
"Телевізійні цензори були вражені присутністю жінки-рефері в шортах. Їх рішення перетворило гру на насмішку. Цензура закладена в ДНК Ісламської Республіки Іран. Ми не повинні нормалізувати цю практику. Це не наша культура. Це ідеологія репресивного режиму".
Нагадаємо, після Ісламської революції 1979 року жінок в Ірані зобов'язали носити хіджаб.
Раніше іранський телеканал замазував груди вовчиці на логотипі італійської "Роми".
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